Azjatech: Smart cities na Filipinach

23 listopada Filipińska Rada ds. Przemysłu, Energii oraz Rozwoju i Badań w Zakresie Nowych Technologii (Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development - PCIEETRD) podpisała memorandum z Singapurską firmą BCB Blockchain, na mocy którego ta ostatnia przekazała 300 tysięcy dolarów amerykańskich na rzecz inkubatorów oraz wspomagania start-upów w zakresie smart cities.