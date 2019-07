Azjatech: Szanghaj: segreguj odpady lub płać

W ubiegłym tygodniu władze Szanghaju wprowadziły zapowiadany od dawna program segregowania śmieci. Nakłada on na mieszkańców miasta obowiązek wyrzucania odpadów do specjalnych pojemników przeznaczonych dla różnych kategorii śmieci: odpadów organicznych, suchych, nadających się do recyklingu oraz niebezpiecznych.







Pojemniki umieszczono na każdym z ponad 4200 przystanków na terenie Szanghaju. Niezastosowanie się do nowego prawa może skutkować mandatem w wysokości do 200 juanów (ok. 110 zł), który wystawia 3600 pracowników powołanych przez miasto do monitorowania nowych rozwiązań.





Działania proekologiczne rządu wynikają nie tylko z chęci poprawienia wizerunku Chin, czy przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, z którym boryka się wiele obszarów kraju. Nacisk na odzyskiwanie surowców są efektem również kalkulacji ekonomicznej: przez lata Państwo Środka importowało śmieci z całego świata w celu jego ponownego użycia w przemyśle. W styczniu 2018 wprowadzono zakaz importu odpadów, powołując się na skażenie ekologiczne oraz fakt, że krajowa produkcja śmieci wzrosła w ostatnich latach kilkukrotnie, a wraz z nimi ilość surowców możliwych do odzysku.



Czytaj także:



Szanghaj jest pierwszym w Chinach miastem, które wprowadziło kompleksowy system sortowania śmieci, nakładając obowiązek recyklingu na swoich mieszkańców. W marcu 2017 chiński rząd ogłosił ambitny plan wprowadzenia w 46 wybranych miastach kraju recyklingu 35 proc. odpadów do 2020.Działania proekologiczne rządu wynikają nie tylko z chęci poprawienia wizerunku Chin, czy przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, z którym boryka się wiele obszarów kraju. Nacisk na odzyskiwanie surowców są efektem również kalkulacji ekonomicznej: przez lata Państwo Środka importowało śmieci z całego świata w celu jego ponownego użycia w przemyśle. W styczniu 2018 wprowadzono zakaz importu odpadów, powołując się na skażenie ekologiczne oraz fakt, że krajowa produkcja śmieci wzrosła w ostatnich latach kilkukrotnie, a wraz z nimi ilość surowców możliwych do odzysku.Czytaj także: Wzrost gospodarczy Chin jest najniższy od 27 lat

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.