Azjatech: Technovation Challenge w Uzbekistanie

W ramach organizowanego w Uzbekistanie od 2017 r. konkursu Technovation Challenge dwie uzbeckie siostry, Nastarin i Sewincz Mahmudowe, stworzyły aplikację mobilną „Sun Child” wspierającą rodziny dzieci z zespołem Downa.

Aplikacja zawiera pochodzący z USA kwestionariusz, który pomaga określić, na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko z tą niepełnosprawnością. Zawiera także część multimedialną z filmami informacyjnymi i sekcją konsultacyjną, w której użytkownicy mogą znaleźć lekarzy mających doświadczenie w leczeniu dzieci z zespołem Downa. Inspiracją dla opracowania aplikacji była niepełnosprawność, z którą urodził się młodszy brat sióstr.

Dzięki konkursowi Technovation Challenge dziewczęta w wieku 10-18 lat uczą się prób rozwiązywania istotnych problemów społecznych za pomocą technologii. Tworzą aplikację mobilną, piszą biznes plan dla projektu, kręcą o nim film i prezentują go w finale konkursu. Organizatorami inicjatywy w Uzbekistanie są m.in.: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Rodzin Uzbekistanu, Uniwersytet Inha w Taszkencie, Związek Młodzieży Uzbekistanu, Ministerstwo Rozwoju Innowacyjnego, a międzynarodowym partnerem ONZ (UNESCO). Program Technovation realizowany od 2010 r. w 100 krajach, jest wspierany przez duże korporacje z branży IT: Google, Adobe, Oracle, SalesForce oraz Samsung.Ponad 30-milionowy Uzbekistan, najludniejsze państwo Azji Centralnej, pod rządami prezydenta Szawkata Mirzijojewa dba o reputację kraju wspierającego innowacje. Miejscowe władze systematycznie starają się stworzyć proinnowacyjny ekosystem, nowelizując prawodawstwo dotyczące badań naukowych, czy wspierając rozwój technoparków.Działania Uzbekistanu na rzecz zwiększania innowacyjności są coraz bardziej widoczne z perspektywy międzynarodowej. Dla przykładu, Uzbekistan jako jeden z dwóch krajów zorganizuje w 2019 r. TechWomen. Jest to inicjatywa Biura Edukacji i Spraw Kulturalnych amerykańskiego Departamentu Stanu, mająca na celu wspieranie następnego pokolenia kobiet-liderów w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki poprzez zapewnienie im dostępu i możliwości rozwoju kariery.Czytaj także: Uzbekistan ma plan podwojenia w krótkim czasie liczby studentów