AzjaTech. Turkmenistan chce budować "innowacyjne miasto Morza Kaspijskiego"

W turystycznej strefie Awaza, niedaleko miasta portowego Turkmenbaszy w Turkmenistanie 12 sierpnia odbyło się Pierwsze Kaspijskie Forum Gospodarcze. Podczas tego wydarzenia prezydent Turkmenistanu - Gurbanguły Berdymuhamedow zwany w prasie zachodniej “Berdim”, zaproponował utworzenie międzynarodowego centrum innowacji i technologii - „innowacyjnego miasta Morza Kaspijskiego”.

“Zmartwychwstały Berdi” przedstawia koncepcję innowacyjnego miasta Morza Kaspijskiego, a Bułgarzy i Francuzi chcą robić interesy w Turkmenistanie

Laboratorium pomysłów miałoby wedle koncepcji przywódcy Turkmenistanu stać się platformą dla naukowców i specjalistów z krajów leżących nad Morzem Kaspijskim. Projekt ten otwarty również na przedstawicieli innych krajów miałby się odnosić do szerokiego spektrum zagadnień od energetyki, przemysłu począwszy na logistyce, infrastrukturze i środowisku skończywszy.



Przywódca Turkmenistanu wskazywał także na konieczność utworzenia w ramach Innowacyjnego Miasta Morza Kaspijskiego klastra gospodarki cyfrowej. Niewiadome są póki co źródła finansowania tej inicjatywy.

Forum poprzedziło otwarcie Kaspijskiej Wystawy Technologii Innowacyjnych. W Forum wzięli udział m.in. premierzy Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz pierwszy wiceprezydent Iranu.



Wydarzeniami interesowały się dość szeroko media światowe, w związku z wcześniejszą plotką dotyczącą śmierci prezydenta Berdymuhamedowa. Portal CNN wskazywał na to, że Forum odbywa się w sytuacji poważnego kryzysu gospodarczego w Turkmenistanie oraz, że oficjalna strona internetowa wydarzenia przez ostatnie dni nie była dostępna.



Media rosyjskie wyrażały zadowolenie z organizacji forum i informowały, iż kolejna jego edycja odbędzie się w 2020 r. w Rosji, w nadkaspijskim mieście Astrachań. W forum uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i firm z niektórych krajów UE, upatrując w tym wydarzeniu szans rozwoju współpracy gospodarczej z Turkmenistanem. Dla przykładu, przeprowadzono czwarte posiedzenie Turkmeńsko - Bułgarskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Gospodarczej, a przedstawiciele bułgarskich firm wyrazili chęć nawiązania współpracy m.in. w sferze naukowej i technicznej.



Strona turkmeńska przejawia zainteresowanie przyciągnięciem dużych inwestycji, zaawansowanych technologii, dostawą nowoczesnych maszyn i urządzeń. Premier Bułgarii spotkał się z prezydentem Turkmenistanu. Głowa państwa przyjęła na audiencję również m.in. wiceprezesa zarządu francuskiej grupy budowlanej VINCI. Prezydent Berdymuhamedow zauważył, że szerokie perspektywy dla aktywnej współpracy otwierają się w ramach koncepcji rozwoju obszarów miejskich Aszchabadu i zaprosił VINCI do udziału w jego realizacji.

