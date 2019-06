Azjatech: Uzbekistan inwestuje w innowacyjność

W celu podniesienia innowacyjności kraju Uzbekistan tworzy nowe ramy prawne w dziedzinie edukacji, badań i nauki, które mają zastąpić rozwiązania strukturą przypominające czasy sowieckie.

Procedowany jest projekt ustawy „O nauce”, przyjęto regulacje mające na celu ułatwienie komercjalizacji wyników badań. W kraju dynamicznie ma wzrosnąć liczba studentów i szkół wyższych. W ciągu czterech lat liczba uczących się ma ulec podwojeniu (do 180 tys.). W 2018 r. otworzono filie dwóch rosyjskich szkół wyższych, dwóch południowokoreańskich oraz jednej łotewskiej, w tym roku zaś studenci będą mogli dodatkowo ubiegać się o przyjęcie na dwóch uniwersytetach indyjskich, dwóch rosyjskich i jednym amerykańskim. Ściągnięto już ponad ośmiuset wykładowców zagranicznych. Ministerstwo Rozwoju Innowacyjnego wraz z NAPA Team LLC tworzy NAPA Technopark w Taszkencie. Ten park technologiczny ma przyciągnąć specjalistów w dziedzinie gospodarki cyfrowej.

Uzbekistan chciałby znaleźć się wśród 50 wiodących państw w rankingu Global Innovation Index do 2030 r., co jest o tyle ambitnym zamierzeniem, że kraj dotychczas nie był w zestawieniu klasyfikowany. Poprzez tworzenie instytucji edukacyjnych i wspieranie innowacyjności Taszkent chce stworzyć szansę coraz liczniejszym nowym generacjom Uzbeków.Jak wskazują dane Banku Światowego, jeszcze w 2000 r. Uzbekistan liczył sobie 24,7 mln mieszkańców, w 2017 r. było to już 32,4 mln. Ludność w wieku 0-14 lat stanowiła wówczas aż 28 proc. populacji, a powyżej 65 roku życia - zaledwie 4 proc. Polityka wspierania edukacji i innowacji tworzy szanse firmom wspierającym nauczanie na odległość oraz szkołom wyższym nauczającym wedle standardów europejskich.Czytaj także: Uzbekistan buduje elektrownię atomową