Azjatech: Uzbekistan wyprodukuje papier z kamienia

Odbywające się pod koniec kwietnia 2019 r. w Chinach Międzynarodowe Forum Jeden Pas i Szlak zaowocowało podpisaniem memorandum dot. powstania uzbecko-chińskiej firmy produkującej papier z kamienia (prawdopodobnie mieszanka węglanu wapnia z zagęszczonym polietylenem).

W ślad za tym w lipcu br. w Uzbekistanie założono przedsiębiorstwo Fergana Stone Paper Company. Podpisana umowa opiewa na 7 mln USD. Wedle strony uzbeckiej jest to pierwszy na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw podmiot o takim profilu produkcyjnym. Przedsiębiorstwo ma wytwarzać ponad 9 tys. ton papieru rocznie.

Technologia wytwarzania papieru z kamienia została opracowana na Tajwanie w latach 90- tych XX w. Innowacją zainteresowały się firmy z innych krajów, które rozpoczęły wytwarzanie papieru tego rodzaju na masową skalę. Zwolennicy metody wskazują, iż nie jest tak szkodliwa dla środowiska naturalnego, jak oparta na celulozie technologia tradycyjna. Nie wymaga zużycia dużych ilości wody, chemikaliów, nie przyczynia się do wycinania drzew. Pozyskany papier w większym stopniu niż tradycyjny jest odporny na wilgoć oraz podarcie, nie wywołuje reakcji alergicznych, ulega również biodegradacji.Przeciwnicy natomiast zauważają, że papier tego rodzaju rozpada się pod wpływem światła, w związku z czym ten tradycyjny jest jednak trwalszy. Papier kamienny może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji reklamówek i notatników. Wykonuje się z niego również m.in. menu dla restauracji oraz wizytówki. Rozwój tego rodzaju przemysłu wydaje się być optymalnym rozwiązaniem w przypadku krajów takich jak Uzbekistan, borykających się z problemem niedostatecznych zasobów wody.Objęcie urzędu przez nowego prezydenta pod koniec 2016 r. umożliwiło rozpoczęcie reform w Uzbekistanie, które stały się akceleratorem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego. Wedle stanu na 1 stycznia 2018 r. wynosiła ona 5517, a 1 czerwca 2019 r. już 8785. Z tej liczby wedle portalu AzerNews pod koniec kwietnia 2019 r. w Uzbekistanie było zarejestrowanych ponad 1100 przedsiębiorstw z udziałem kapitału chińskiego. Całkowita kwota chińskich inwestycji w Uzbekistanie od czasu ustanowienia stosunków dyplomatycznych między obu krajami (styczeń 1992 r.) wzrosła do 7,8 mld USD.Azja Centralna będąca ważnym rezerwuarem zasobów naturalnych, przede wszystkim węglowodorów jest istotnym regionem dla chińskiej ekspansji gospodarczej. To właśnie tam - w Kazachstanie w 2013 r. została ogłoszona inicjatywa Jednego Pasa i Szlaku, która w praktyce przyniosła ze sobą wzrost zaangażowania finansowego Chin w regionie. Ich rola w poszczególnych gospodarkach Azji Centralnej jest zróżnicowana, największa w mniejszych krajach, takich jak Tadżykistan i Kirgistan.