Azjatech: W Turkmenistanie otwarto pierwszy na świecie zakład produkujący syntetyczną benzynę z gazu

W miejscowości Owadandepe położonej niedaleko stolicy Turkmenistanu - Aszchabadu, pod koniec czerwca 2019 r. otwarto pierwszy na świecie zakład produkujący syntetyczną benzynę z gazu.

Historia inwestycji sięga 2014 r. kiedy to krajowy Turkmengaz oraz japońsko-tureckie konsorcjum firm Kawasaki Heavy Industries Ltd i Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. podpisały kontrakt szacowany na około 1,7 mld USD. Budowa obiektu sfinansowanego przede wszystkim przez Japan Bank for International Co-operation została rozpoczęta w 2015 r.





Z inwestycją władze kraju wiążą nadzieję na dywersyfikację rynków zbytu krajowych zasobów węglowodorów. Wedle BP Statistical Review of World Energy 2019, udział Turkmenistanu w potwierdzonych światowych rezerwach gazu na koniec 2018 r. wynosił aż 9,9 proc. Większe rezerwy od tego środkowoazjatyckiego państwa posiadały jedynie Rosja, Iran i Katar. Mimo takiego bogactwa surowcowego, Turkmenistan w związku ze spadkiem przychodów z eksportu gazu notowanym w ostatnich latach boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi, czego skutkiem jest m.in. masowa migracja jego ludności.



Czytaj także: Wg Turkmeńskiego Portalu Informacyjnego - Turkmenportal środowisko międzynarodowe przyznało inwestycji następujące certyfikaty: firma Guinness World Records - „Pierwszy na świecie zakład produkujący benzynę z gazu ziemnego”, Fundusz Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych: - „Ekologicznie czysty”, a Szwajcarski Federalny Instytut Technologii - „Innowacyjne technologie”.Z inwestycją władze kraju wiążą nadzieję na dywersyfikację rynków zbytu krajowych zasobów węglowodorów. Wedle BP Statistical Review of World Energy 2019, udział Turkmenistanu w potwierdzonych światowych rezerwach gazu na koniec 2018 r. wynosił aż 9,9 proc. Większe rezerwy od tego środkowoazjatyckiego państwa posiadały jedynie Rosja, Iran i Katar. Mimo takiego bogactwa surowcowego, Turkmenistan w związku ze spadkiem przychodów z eksportu gazu notowanym w ostatnich latach boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi, czego skutkiem jest m.in. masowa migracja jego ludności.Czytaj także: Gaz z Turkmenistanu odpowiedzią Rosji na unijną dyrektywę ws. Nord Stream 2?

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.