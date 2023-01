Azjatycki kraj pogrążył się w ciemnościach, chce na tym skorzystać Rosja

Już drugi dzień niemal cały Pakistan pogrążony jest w ciemnościach. Z powodu awarii w dwóch elektrowniach oraz kłopotów z zaopatrzeniem w olej opałowy nastąpił wielogodzinny blackout w całym kraju.

W Pakistanie na przeważającej części terytorium kraju nadal brakuje prądu. W poniedziałek (23 stycznia) we wczesnych godzinach porannych nastąpiły dwie awarie w największych elektrowniach, co doprowadziło do uszkodzenia sieci przesyłowych. Skutkiem tego jest trwający już drugi dzień blackout. Cały kraj został sparaliżowany, w tym stolica Islamabad oraz centrum finansowo-gospodarcze Karaczi.

Trwający od dwóch dni blackout tylko pogłębił chaos w pakistańskiej gospodarce

Pakistan od kilkunastu miesięcy ma poważne problemy z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Większość bloków w elektrowniach wykorzystuje do produkcji ciężki olej opałowy i węgiel kamienny.

Od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę i gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej raz produktów ropopochodnych na światowych giełdach rząd Pakistanu nie jest w stanie zapewnić odpowiednich środków na zakupów surowców energetycznych.

Brak rezerw dewizowych powoduje, że w całym kraju, zamieszkanym przez 220 milionów osób, wprowadzono poważne ograniczenia w konsumpcji energii, w tym także wyznaczono godziny kiedy można korzystać z energii. Przy czym dotyczy to całej gospodarki i wszystkich obywateli. Straty ekonomiczne, spowodowane ograniczeniem produkcji i w konsekwencji eksportu jeszcze bardziej pogłębiają chaos.

W minionym roku kraj został nawiedzony przez największe od 50 lat opady deszczu, a w wyniku wystąpienia powodzi zginęło kilka tysięcy ludzi. Spowodowało to ogromne zniszczenia w infrastrukturze, w tym także energetycznej. To dodatkowo utrudnia normalizację sytuacji społecznej i gospodarczej.

Zaledwie kilka dni temu pakistański prezydent Arshad Arbab przebywał z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i otrzymał kolejnych 500 milionów dolarów bezzwrotnej pomocy na zakup w tym kraju paliwa do elektrowni.

Rosja zamierza wykorzystać sytuacji i zaproponowała sprzedaż ropy naftowej w ramach rozliczeń barterowych

Rosja z dużą uwagą przygląda się rozwojowi sytuacji w Pakistanie i w minionym tygodniu oficjalnie zaproponowała dostawy ropy do rafinerii w rejonie głównego portu w Karaczi w zamian za zakup surowców i towarów. Poszukując rynków zbytu na ropę, a obecnie także na diesla, strona rosyjska powraca w handlu zagranicznym do wymiany barterowej rodem z czasów RWPG.

Pakistańskie fabryki dostarczają uzbrojenie armii ukraińskiej. Rosja chce to przerwać

Pakistan jest dla rosyjskiej strategii prowadzenia polityki międzynarodowej podwójnie ważny ponieważ z zakładów zbrojeniowych w tym kraju wysyłane jest uzbrojenie na potrzeby armii ukraińskiej, w tym zwłaszcza amunicja. Na początku stycznia, jak informowała prasa, z jednego z portów wypłynął kolejny transport do Polski.

Przewozem sprzętu zajmuje się rząd Wielkiej Brytanii w ramach deklarowanej pomocy dla Ukrainy.