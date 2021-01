Azjatyckie echa ataku na Kapitol

Atak na Kapitol długo będzie się odciskać piętnem na relacjach USA z państwami Azji, obciążając politykę nowej administracji. Dlatego warto przyjrzeć się reakcjom na kryzys waszyngtoński w wybranych państwach regionu.





Chiny - koniec “miasta na wzgórzu”

Indie, czyli co pod Kapitolem robiła indyjska flaga?

Korea Południowa, czyli cicha nadzieja

Japonia, czyli historyczna hańba

Komentatorzy odnoszą wydarzenia wprost do sytuacji wewnętrznej. Miejscowy oddział organizacji pozarządowej Human Rights Watch ostrzegł przed wzrostem aktywności nawołujących do przemocy organizacji skrajnie prawicowych również w Australii. Poruszenie wywołał także komentarz Michaela McCormacka, pełniącego obowiązki premiera pod nieobecność Scotta Morrisona, który zrównał amerykański ruch “Black Lives Matter” z działaniami tłumu 6 stycznia. Szczególnie przedstawiciele mniejszości etnicznych sprzeciwili się porównywaniu ruchu praw obywatelskich, który nie atakował instytucji demokratycznych, z próbą siłowego przejęcia władzy.Podczas gdy na Tajwanie media relacjonowały wydarzenia na Kapitolu w zachodnich kategoriach zamachu na demokrację przez ekstremalnych zwolenników prezydenta Trumpa, portale w Chinach kontynentalnych, znane z powielania partyjnej propagandy, nie pozostawiły na wizerunku USA suchej nitki.Jeden z tytułów w „Global Times”, gazety wykorzystywanej przez komunistyczne chińskie przywództwo do komunikacji ze światem, porównywał zamieszki na Kapitolu do klęski pod Waterloo, podkreślając, że USA niszczą swój globalny wizerunek. Chińscy komentatorzy nie przebierali w słowach stwierdzając, że 6 stycznia zwiastuje upadek USA jako “latarni demokracji”, dwulicowi politycy z Waszyngtonu o podwójnych standardach zasługują na chaos i przemoc, a retoryka „miasta na wzgórzu” - a więc USA jako nadziei dla wszystkich poszukujących wolności - stała się zupełnie nieadekwatna.Od lat jedną z osi krytyki dziennikarzy ChRL związanych z partyjnymi mediami jest ukazywanie ze szczególną satysfakcją gwałtownych konfliktów w Stanach Zjednoczonych. Jednym z celów jest sugerowanie swoim czytelnikom, że pozycja Waszyngtonu znacząco słabnie na arenie międzynarodowej, a demokracja nie jest panaceum nawet na problemy pierwszego - bogatego - świata. Wedle tej chińskiej narracji w obliczu wydarzeń na Kapitolu USA całkowicie straciły legitymację i kwalifikacje do wpływania w sprawy wewnętrzne innych krajów pod pretekstem wspierania demokracji lub praw człowieka w przyszłości. Zdjęcia rewolucyjnego tłumu to dla Pekinu nie zaprzeczenie demokracji, ale esencja chaosu, do którego prowadzi ten system i którym straszy rządowa propaganda.Słów krytyki nie oszczędziła również rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying, która wykorzystała sytuację na Kapitolu do usprawiedliwienia działań Chin w Hongkongu, a także zwrócenia uwagi na brak mandatu USA do krytykowania chińskich działań w byłej brytyjskiej kolonii. Hua Chunying podczas konferencji prasowej podkreśliła, że przy opisie rodzimych aktywistów nie zgadzających się z wynikami wyborów, Amerykanie mówią o ekstremizmie, przemocy i bandytyzmie, podczas gdy w stosunku do demonstrujących w Hongkongu używają sformułowań takich jak „bojownicy o demokrację”.Podsumowując, chińskie media wykorzystały zamieszanie wokół zamieszek na Kapitolu do legitymizacji swoich działań w polityce wewnętrznej, jak i wygłoszenia komentarzy wieszcząc upadek Stanów Zjednoczonych jako strażnika ładu międzynarodowego.W ciągu ostatnich czterech lat Indie wzmocniły współpracę z USA na wielu polach. Ze względu na konieczność równoważenia rosnącej potęgi Chin, ich współdziałanie było szczególnie widoczne w kwestiach bezpieczeństwa i obrony. Znacznie wzrosły także wzajemne powiązania kapitałowe przedsiębiorstw i gospodarek. Przekaz o rosnącej bliskości obu państw wzmacniała publicznie okazywania przyjaźń między prezydentem Donaldem Trumpem i premierem Narendrą Modim.W tym kontekście ciekawe były oficjalne reakcje indyjskie na zajścia na Kapitolu: wyważone, lecz zdecydowane. Konserwatywny premier Modi już w kilka godzin po ataku zareagował na Twitterze, potępiając przemoc demonstrantów i wyrażając nadzieję na pokojowe przekazanie władzy. Jego tłit powielił S. Jaishankar, szef MSZ.W kraju jednak wydarzenia z 6 stycznia wywołały żywą dyskusję. Podobnie jak w innych demokracjach, odnoszono je bezpośrednio do sytuacji wewnętrznej. Jak zauważył liberalny serwis „The Wire”, Indusów raczej dziwi nie to, że atak tłumu był możliwy, lecz że był możliwy w Stanach Zjednoczonych, symbolu stabilnej i uporządkowanej demokracji. Opozycyjni politycy i komentatorzy przypominali długą historię gwałtownych zajść w Indiach, w których tłum dopuszczał się przemocy politycznej, zachęcany przez religijnych i politycznych liderów. Przywoływano atak na parlament w 1966 r., zrównanie z ziemią meczetu Babri w Ajodhji w 1992, trzydniowe krwawe zamieszki antymuzułmańskie w Gudźaracie w 2003 oraz zeszłoroczne brutalne zajścia na ulicach Delhi, w których zginęło kilkadziesiąt osób.Obserwatorzy wychwycili też, że wśród atakujących Kapitol w styczniu 2021 pojawiła się indyjska flaga, a niektórzy Amerykanie pochodzenia indyjskiego wspierali zamieszki w mediach społecznościowych. Ten incydent i kontekst historyczny sprawił, iż weteran indyjskiej polityki, Shashi Tharoor stwierdził, że widok indyjskiej flagi przy Kapitolu to powinno być „ostrzeżenie dla nas wszystkich”.Wydarzenia w Waszyngtonie nie wywołały w Korei Południowej tak dużego poruszenia, jak w przypadku ich sąsiadów w regionie. Można odnieść wrażenie, że wielu mieszkańców tego kraju, z politykami włącznie, wykazuje się wstrzemięźliwością w oczekiwaniu na objęcie władzy przez Joe Bidena. Relacje o ataku na Kapitol w dużej mierze nawiązują właśnie do nadejścia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym Koreańczycy upatrują szansy na poprawę relacji pomiędzy oboma krajami. Kadencja administracji Donalda Trumpa przyczyniła się bowiem do osłabienia więzi łączących Seul i Waszyngton w ostatnich latach.W swoim oświadczeniu z 7 grudnia Minister Spraw Zagranicznych Korei Południowej pogratulował jedynie nowo wybranemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych potwierdzenia wygranej przez kongres, nie odnosząc się przy tym w żaden sposób do incydentów na Kapitolu. Nieco bardziej stanowczo wypowiadają się sami Koreańczycy. Jak donosi portal „Głos Ameryki” („Voice of America”), wielu z nich wydaje się zdezorientowanych i zgorszonych tym, co wydarzyło się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Kraj ten miał przecież znaczący wpływ na demokratyzację i rozwój systemu politycznego Korei Południowej. Zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń ucierpiał prestiż Ameryki i poczucie, że USA jest wzorem do naśladowania.Tokio uważnie obserwuje sytuację w Waszyngtonie, ale powstrzymuje się przed komentowaniem wydarzeń na forum międzynarodowym. Inaczej niż głowy wielu państw, premier Suga Yoshihide nie opublikował oficjalnego oświadczenia dotyczącego zamieszek na Kapitolu. Stanowisko gabinetu, wyrażone 8 stycznia przez Katō Katsunobu, wysokiego rangą przedstawiciela rządu, ogranicza się do wyrażenia zaniepokojenia i oczekiwania na „pokojowe i demokratyczne” przekazanie władzy. Oficjalne komunikaty rządu przemilczają ewentualną rolę prezydenta Trumpa w podburzaniu zgromadzonych i tę linię utrzymują kolejne wypowiedzi ministrów, jak i premiera. Niechęć do podkreślania roli byłego prezydenta w wywołaniu kryzysu można przypisać bliskiej relacji Trumpa z byłym premierem Abe Shinzō, która miała wzmacniać sojusz japońsko-amerykański.O ile reakcja rządu pozostaje zdawkowa, japońskie dzienniki na bieżąco relacjonują wydarzenia związane z inauguracją Joe Bidena na prezydenta. Redakcje gazet nie przebierają w słowach wskazując na „oczywistą” rolę Trumpa w wywołaniu zamieszek, które zostały uznane za „historyczną hańbę” i oznakę „upadku demokracji”. Ostra reakcja nie ogranicza się do konkretnej opcji światopoglądowej – od lewicowego “Asahi” do prawicowego “Yomiuri” japońskie dzienniki przemawiają tym samym krytycznym głosem.Natomiast reakcja japońskiego społeczeństwa nie została jeszcze zbadana. Część internautów nawołuje do podjęcia ostrzejszej reakcji rządu na zamieszki w Ameryce. Jednak równie głośno słychać zwolenników Trumpa, od czasu wyborów nieregularnie zwołujących pro-trumpowe marsze, które w dniu zamieszek zgromadziły ponad tysiąc osób w Tokio.