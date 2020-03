Azjatyckie organizacje producentów: jest groźba niedoborów żywności

Organizacje zrzeszające producentów żywności w Azji Południowo-Wschodniej ostrzegają przed zakłóceniem łańcucha dostaw przez blokady, stosowane w kolejnych państwach w związku z pandemią koronawirusa. Wskazują, że takie regulacje mogą doprowadzić do niedoborów.

We wspólnym oświadczeniu organizacje Food Industry Asia (FIA) i ASEAN Food and Beverage Alliance (AFBA) wzywają azjatyckie rządy do zapewnienia niezakłóconej produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych oraz napojów. "Jeśli (zbyt) restrykcyjne ograniczenia zostaną wprowadzone przez poszczególne kraje w odpowiedzi na pandemię Covid-19, spowoduje to efekt domina w regionalnym łańcuchu dostaw" - napisał w oświadczeniu szef FIA Matt Kovac.

Prezes AFBA Abdul Halim Saim zwraca uwagę, że wytwórców już teraz zaczęły dotykać niedogodności przy transporcie żywności. Wskazał na opóźnienia i utrudnienia w produkcji, dostępie do surowców, opakowań i siły roboczej. Szczególnie dotkliwe są, jego zdaniem, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników do i z fabryk i wytwórni.

Różnego rodzaju restrykcje w poruszaniu się na swoich terytoriach wprowadziły w Azji Południowo-Wschodniej Malezja, Filipiny, Tajlandia, Wietnam oraz Indonezja.

Tymczasem, jak wskazują organizacje, przemysł żywnościowy nie tylko zapewnia dostęp do podstawowych produktów, ale odpowiada za 17 proc. PKB dziesięciu krajów członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i zatrudnia 34 proc. wszystkich pracowników w regionie.

"Rządy muszą pracować z przemysłem żywnościowym w czasach kryzysu, by zakwalifikować jedzenie i napoje jako produkty pierwszej potrzeby, zrozumieć implikacje przerw w produkcji i opóźnień i spróbować zagwarantować, że produkcja oraz łańcuchy dostaw będą działały bez zbędnych przeszkód" - napisali przedstawiciele producentów żywności. Ich zdaniem znaczące opóźnienia w produkcji i dystrybucji spowolnią cały łańcuch dostaw i przyczynią się do niedoborów podstawowych produktów.

Niektórzy analitycy rynku zwracają z kolei uwagę na niebezpieczeństwo wprowadzania restrykcji w handlu i "agresywnego gromadzenia" żywności przez niektóre kraje. Pod koniec marca Wietnam wprowadził ograniczenia w eksporcie ryżu.

Również Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ocenia, że działania rządów w obliczu pandemii mogą wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe. FAO przewiduje, że restrykcje w poruszaniu się utrudnią działalność rolniczą, a zakłócenia w dostawach żywności mogą się pojawić w kwietniu i maju. Według organizacji możliwy jest także wzrost cen, jednak nie dotyczy to trwałych i najbardziej podstawowych produktów.

Tomasz Augustyniak