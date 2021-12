Badanie: dawanie prezentów obniża ciśnienie krwi i tętno

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA) ocenili na podstawie przeprowadzonych badań, że dawanie prezentów obniża ciśnienie krwi i tętno, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zawału i udaru - pisze w piątek "Daily Mail".

U biorących udział w badaniu wolontariuszy, którzy rozdali bliskim i przyjaciołom kartki z życzeniami, zaobserwowano obniżone ciśnienie krwi i tętno. Otrzymywanie prezentów nie ma takiego samego efektu.

Naukowcy z UCLA zrekrutowali do badań 90 studentów. Najpierw wystawili ich na stresującą sytuację, mówiąc, że mają tylko kilka minut na przygotowanie się do przemowy, którą mają publicznie wygłosić. Urządzenia pomiarowe przez cały czas mierzyły ich ciśnienie i tętno. Chwilę potem połowie studentów powiedziano, że mogą wybrać kartkę z pozdrowieniami i wysłać ją do kogokolwiek zechcą. Wraz z nią mają wysłać wiadomość mailem, w której wyjaśnią, dlaczego wybrali właśnie tę osobę. Reszta grupy mogła wybrać kartkę dla siebie samych.

Rezultaty badań opublikowane w periodyku naukowym "Psychophysiology" ujawniły, że tętno i ciśnienie krwi badanych znacząco się obniżyły, gdy zestresowanym wolontariuszom pozwolono na wysłanie swoim bliskim kartki. W przypadku tych, którzy sami otrzymali kartkę, efekt był o wiele gorszy.

Naukowcy potwierdzili, że zachowania prospołeczne wzmacniają dobre samopoczucie, co było wiadomo od dawna. Najnowsze badania wykazały jednak, że gdy robimy coś dla innych osób, wpływa to pozytywnie także na serce.

"Zachowania prospołeczne - albo ciepły blask dawania - mogą mieć wiele zalet. Poza obniżaniem tętna i ciśnienia krwi obniżają także poziom depresji i stresu" - piszą w swoim artykule naukowcy z UCLA.

Profesor Cary Cooper ze szkoły biznesu na Uniwersytecie w Manchesterze skomentował: "Dużą część życia spędzamy na zarabianiu pieniędzy, byśmy mogli zaopiekować się sobą i naszymi rodzinami, często w pracy, w której czasem trzeba być bezwzględnym wobec innych. Dawanie prezentów świątecznych to szansa na zrekompensowanie sobie tego - i jest to też dobre dla naszego zdrowia".