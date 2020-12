Badanie: Ukraińcy najbardziej ufają Merkel, Dudzie i Macronowi

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Francji Emmanuel Macron to zagraniczni liderzy, którzy cieszą się największym zaufaniem wśród Ukraińców. Mieszkańcy Ukrainy najmniej ufają przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi.

Takie wnioski płyną z omawianego w czwartek przez portal RBK-Ukraina badania przeprowadzonego dla pozarządowego Centrum Nowa Europa.

Jak czytamy w raporcie, liderem sympatii wśród Ukraińców jest niemiecka kanclerz, której w pełni lub raczej ufa prawie 60 proc. ankietowanych. Do pierwszej trójki weszli też przywódcy Polski (z zaufaniem na poziomie ponad 48 proc.) i Francji (ponad 42 proc.).

Na czwartym miejscu znalazł się Alaksandr Łukaszenka. Twórcy raportu podkreślili przy tym, że "można to wyjaśnić raczej jego rozpoznawalnością wśród Ukraińców niż prawdziwym zaufaniem". Dodano, że więcej jest Ukraińców, którzy nie ufają Łukaszence (ok. 48 proc.) niż tych, którzy mu ufają (ok. 38 proc.).

Najwięcej badanych - ponad 72 proc. - stwierdziło, że nie ufa Putinowi. U ponad połowy ankietowanych zaufania nie wzbudza prezydent USA Donald Trump.

W badaniu udział wzięły ponad 2 tys. osób w całym kraju oprócz terytoriów niekontrolowanych przez władze w Kijowie. Sondaż przeprowadziła pracownia Info Sapiens w formie wywiadów w listopadzie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska