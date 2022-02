Baerbock: rosyjski atak miałby znaczące konsekwencje dla osób za niego odpowiedzialnych

Rosyjska interwencja miałaby znaczące konsekwencje, szczególnie dla osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu - oświadczyła w sobotę szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock przed rozpoczęciem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Potwierdziła pełne wsparcie dla Ukrainy.

"Jakiekolwiek naruszenie suwerenności terytorialnej Ukrainy byłoby przekroczeniem linii. Nie możemy dopuścić, aby prowokacje stały się uzasadnieniem do rozpoczęcia wojny. Ukraina nie zrobiła nic, co mogłoby uzasadnić ostatnie poczynania separatystów" - podkreśliła Baerbock, odnosząc się do doniesień, że liderzy samozwańczych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) w Donbasie na Ukrainie ogłosili w sobotę powszechną mobilizację.

Dodała, że w tzw. republikach ludowych masowo przeprowadzane są procesy dezinformacyjne, dlatego trzeba dokładnie przyglądać się sytuacji i uważać na ewentualne prowokacje.

"Rosyjska interwencja miałaby znaczące konsekwencje, zwłaszcza dla osób osobiście odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu" - zaznaczyła.

Szefowa federalnego MSZ podkreśliła też, że w ciągu ostatnich kilku dni przygotowany został pakiet sankcji. Dodała, że Republika Federalna Niemiec zapewni Ukrainie pomoc, jakiej będzie potrzebować w utrzymaniu stabilności finansowej.

Separatyści oskarżają siły ukraińskie o planowanie ofensywy na terytorium, które obecnie znajduje się pod kontrolą bojowników. Ukraińska armia zaprzecza, że planuje siłowe działania.

Marzena Szulc