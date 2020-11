Bahrajn: Zmarł premier Chalifa ibn Salman Al Chalifa

W wieku 84 lat zmarł w środę w szpitalu w Stanach Zjednoczonych premier Bahrajnu szejk Chalifa ibn Salman Al Chalifa - poinformował na Twitterze pałac królewski. W kraju na tydzień wprowadzoną żałobę narodową.

Szejk Chalifa był stryjem obecnego króla Bahrajnu Hamada II ibn Isy Al Chalify. Premierem był od 1971 roku, co czyni go najdłużej sprawującym stanowisko szefa rządu.

Jako członek dynastii Chalifów przez wiele lat był uważany za wpływową postać we władzach Bahrajnu. Znany był z wrogiego nastawienia do Iranu i sympatii wobec Arabii Saudyjskiej.

Na mocy reformy konstytucyjnej z 2002 stracił znaczną część uprawnień na rzecz króla i parlamentu, ale pozostał na stanowisku. Był uważany za najbogatszego członka rodziny królewskiej.

W latach 2011-2012 wypowiadał się przeciwko Arabskiej Wiośnie i potępił jej wpływ na narody arabskie. "Myślisz, że cieszę się, widząc, co wydarzyło się we wszystkich tych krajach? To nie jest +arabska wiosna+. Wiosna dotyczy kwiatów, szczęśliwych ludzi i miłości, a nie śmierci, chaosu i zniszczenia " - mówił w wywiadzie dla niemieckiego magazynu "Der Spiegel" w 2012 roku.