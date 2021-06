Bali: pięcioletnie wizy i zwolnienie z podatku dla cyfrowych nomadów

Indonezyjskie władze chcą zachęcić pracujących zdalnie cudzoziemców do przenoszenia się na wyspę Bali. Zaoferują im pięcioletnie wizy i zwolnienie z podatku dochodowego – zapowiedział minister turystyki Indonezji.

Licząca ponad 700 tys. mieszkańców wyspiarska prowincja Bali od wielu lat jest popularna nie tylko wśród zagranicznych turystów, ale również wśród osób pracujących zdalnie, w tym przedsiębiorców i freelancerów.

Według portalu Nomad List bezpośrednio przed wybuchem pandemii przebywało tam około 5 tys. cyfrowych nomadów, co czyni z wyspy najpopularniejsze wśród nich miejsce w regionie.

Odkąd w 2020 roku balijska gospodarka przeszła załamanie, kurcząc się o ponad 9 proc., władze promują inicjatywy mające zachęcić do odwiedzania wyspy zamożnych Indonezyjczyków i przedsiębiorców.

Nie wiadomo jednak kiedy proponowany program zostanie uruchomiony. Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej azjatycki kraj opóźnia szerokie otwarcie granic dla cudzoziemców.

Minister turystyki Sandiaga Uno zasygnalizował w rozmowie z agencją Reutera, że w przyszłości to się zmieni, a zachęcenie większej liczby cudzoziemców do długoterminowych pobytów na Bali leży w interesie gospodarczym prowincji. Dlatego cyfrowi nomadzi otrzymaliby wizy pozwalające im mieszkać w Indonezji przez pięć lat i byliby zwolnieni z podatku dochodowego, pod warunkiem, że będą zarabiali za granicą. Niejasne pozostaje, jakie dokładnie warunki takie osoby musiałyby spełnić, by zostać uznanymi za osoby pracujące zdalnie.

Odkąd w 2020 roku balijska gospodarka przeszła załamanie, kurcząc się o ponad 9 proc., władze promują inicjatywy mające zachęcić do odwiedzania wyspy zamożnych Indonezyjczyków. W ramach programu "Pracuj z Bali" do lokowania tam biur namawiano także przedsiębiorców, zaś w maju rząd postanowił przenieść tam tysiące pracowników kilku dżakarckich ministerstw.

Tajemnicą poliszynela jest, że urzędnicy przymykają oczy na turystów przyjeżdżających na borykającą się z kryzysem wyspę na podstawie fikcyjnych wiz biznesowych - by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa Indonezja całkowicie wstrzymała wydawanie wiz turystycznych. Planowane jest co prawda ich przywrócenie w ramach pilotażowego programu, jednak ten - jak przyznał minister Sandiaga - nie zostanie uruchomiony wcześniej niż jesienią.

W ostatnich tygodniach w całym kraju znacznie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Na samej Bali oficjalne dane pokazują czterokrotny skok, do około 200 przypadków dziennie. Eksperci zwracają uwagę, że rzeczywista liczba z pewnością jest większa, ponieważ liczba przeprowadzanych testów to zaledwie 15 proc. minimum rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia.

Wakacyjna wyspa jest traktowana priorytetowo w rozpoczętym w połowie stycznia indonezyjskim programie szczepień. 71 proc. jej mieszkańców otrzymało już po jednej dawce preparatu przeciwko Covid-19 (w porównaniu z ok. 10 proc. w skali całego kraju - przyp. red.). Do końca lipca może zostać osiągnięty cel zapewnienia odporności u 70 proc. populacji. By zapewnić izolację wyspy od zagrożenia epidemicznego wjeżdżający tam indonezyjscy podróżni będą musieli obowiązkowo poddać się testowi na koronawirusa. Do bezpiecznego otwarcia Bali dla masowego ruchu turystycznego i biznesowego potrzebny byłby powrót liczby zachorowań do poziomu 30 lub 40 dziennie - ocenił szef indonezyjskiego resortu turystyki.