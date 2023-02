Bałkany cichym frontem wojny Putina

Rosja od roku prowadzi zmasowaną inwazję na Ukrainie. Jak twierdzi propaganda Moskwy, nie jest to wojna z narodem ukraińskim, a z Zachodem, który wspiera - wrogi Kremlowi - rząd w Kijowie. Rywalizacja Rosji z Zachodem nie ogranicza się tylko do Ukrainy.

Rosja wykorzystuje swoje wpływy na Bałkanach do walki z Zachodem.

Armia Wagnera rekrutuje w Serbii, co wywołuje oburzenie władz tego państwa.

Dywersanci z Czarnogóry i Serbii mogą zaatakować w Mołdawii.

Ważnym regionem w rywalizacji strategicznej Rosji z Zachodem pozostają Bałkany, a w szczególności - ich zachodnia część, która nie zintegrowała się jeszcze w pełni z NATO i Unią Europejską.

W przypadku sojuszu wojskowego Zachodu udało się włączyć w jego poczet większość państw regionu; poza strukturami euroatlantyckimi pozostały jednak Bośnia i Hercegowina, Kosowo i Serbia.

Od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie dochodziło również do kryzysów w regionie Bałkanów Zachodnich, gdzie Rosja angażowała się np. w finansowanie serbskich organizacji, które doprowadzały do niepokojów w Kosowie, blokowania dróg i podsycania napięć na granicy serbsko-kosowskiej.

Drugim newralgicznym punktem na mapie Bałkanów Zachodnich pozostaje Bośnia i Hercegowina, która - poprzez tendencje secesjonistyczne Republiki Serbskiej (części składowej Bośni i Hercegowiny, zamieszkałej przez ludność serbską) i jej lidera Milorada Dodika - prowadzi prorosyjską i antyzachodnią politykę, uderzającą w pozostałe społeczności kraju - m.in. Boszniaków (ludność muzułmańska kraju) i bośniackich Chorwatów.

Skomplikowana konstrukcja polityczna w Bośni i Hercegowinie, secesjonistyczne dążenia Serbów z Republiki Serbskiej, połączone z jawną prorosyjskością środowiska Dodika - wszystko to powoduje zaniepokojenie na Zachodzie.

Wagnerowcy - zbrojne ramię Putina - na Bałkanach zachęcają Serbów do walki w Ukrainie

Niepokojące doniesienia płyną również z Serbii - dotyczą udziału Grupy Wagnera w rekrutowaniu obywateli tego państwa do udziału w konflikcie na Ukrainie. Prywatna armia, stworzona przez Jewgienija Prigożyna, zwanego kucharzem Putina, stara się pozyskiwać rekrutów do wojny na Ukrainie również wśród zaprzyjaźnionych państw, do których należy Serbia.

Wagnerowcy czuli się tak pewnie w Serbii, że zaczęli jawną rekrutację do swoich szeregach, reklamując się w serbskojęzycznej wersji rosyjskiej telewizji RT.

Te działania spotkały się jednak ze stanowczą reakcją władz Serbii i prezydenta Aleksandra Vucicia.

- Dlaczego wy, wagnerowcy, wzywacie kogokolwiek z Serbii, skoro wiecie, że jest to sprzeczne z naszymi regułami? – mówił w styczniu serbski prezydent na antenie serbskiej telewizji.

Serbia, obok Białorusi, jest jedynym państwem europejskim, które nie nałożyło sankcji gospodarczych na Rosję.

Jednocześnie w kwestii integralności terytorialnej Ukrainy władze tego państwa opowiadały się za uznawaniem zarówno Donbasu, jak i Krymu jako integralnej części terytorium ukraińskiego.

Serbscy najemnicy Wagnera do zadań specjalnych na Bałkanach

Vjosa Osmani, prezydent Kosowa, w wypowiedzi dla brytyjskiego dziennika The Telegraph, 11 lutego poinformowała, że Grupa Wagnera pomaga serbskim bojówkom przemycić broń do jej kraju - w celu przeprowadzenia hybrydowych ataków, które mogłyby pozwolić Serbom odłączyć część terytorium północnego Kosowa spod kontroli Prisztiny.

Takie działania byłyby bardzo pożądane przez Moskwę, ponieważ odwróciłyby uwagę Zachodu od konfliktu na Ukrainie - argumentuje kosowska polityczka.

Nowe konflikty na Bałkanach wiązałyby się z podobnymi zjawiskami, jak w latach 90. XX wieku podczas rozpadu Jugosławii, kiedy to nastąpiła masowa emigracja z terenów objętych walkami do państw UE, a Zachód potrzebował wprowadzić siły rozjemcze.

Ponadto konflikt pomiędzy Kosowem a Serbią zablokowałby znowu - i to na dziesięciolecia - perspektywę integracji europejskiej tych państw, co z pewnością nie jest w interesie władz ani w Belgradzie, ani w Prisztinie, a byłoby wielce pożądane przez Moskwę.

Dywersanci z Bałkanów zagrażają Mołdawii. Kiszyniów boi się prowokacji i odsyła serbskich kibiców i czarnogórskich sportowców

Rosja próbowała już w ostatnich latach obalić siłowo rząd, który wyszedł spod jej kurateli. W 2016 roku doszło do nieudanego zamachu stanu w Czarnogórze.

15 października 2016 roku serbscy prowokatorzy, działający na zlecenie służb rosyjskich, mieli doprowadzić do rozruchów ulicznych w stolicy kraju Podgoricy. Miało to nastąpić w przeddzień wyborów parlamentarnych; jednocześnie w ramach akcji dywersyjnej przewidziano uprowadzenie ówczesnego premiera Czarnogóry Milo Djukanovicia, lidera rządzącej Czarnogórą od 26 lat Partii Demokratycznych Socjalistów (DPS).

Przewrót polityczny w Czarnogórze miał na celu zablokowanie akcesji tego państwa do NATO i cofnięcie uznania niepodległości Kosowa po dojściu do władzy ugrupowań nacjonalistycznych wspieranych przez Rosję. W konsekwencji udanych działań służb czarnogórskich i aresztowań serbskich prowokatorów udało się te plany udaremnić...

Warto przypomnieć wydarzenia w Czarnogórze sprzed prawie dekady, by zrozumieć zagrożenie, jakie zawisło obecnie nad Mołdawią, państwem leżącym w bezpośredniej strefie, którą Rosja chce zarządzać.

Mołdawia graniczy z Ukrainą i nie kontroluje całości swojego terytorium - z powodu wewnętrznego konfliktu z Naddniestrzem - nieuznawanym międzynarodowo quasi-państwem, które jest w pełni spenetrowane politycznie przez Rosję.

Jednocześnie rząd mołdawski, kierowany przez Partię Akcji i Solidarności oraz prezydent Maię Sandu, deklaruje zdecydowanie prozachodnią postawę nakierowaną na integrację ze strukturami Zachodu, co budzi ostry sprzeciw Moskwy.

Prezydent Maia Sandu oświadczyła 13 lutego, że w najbliższym czasie mogą się zdarzyć akty dywersji na terytorium Mołdawii. W ich wyniku może dojść do ataków na budynki administracji publicznej oraz uprowadzeń urzędników. Stwierdziła też, że plan Kremla zakłada wykorzystanie w tym celu obywateli Rosji, Białorusi, Serbii i Czarnogóry. Te poczynania w zamierzeniu doprowadziłyby do obsadzenia rządu przez siły polityczne wierne Kremlowi.

W związku z zagrożeniem ze strony obywateli wyżej wymienionych państw służby mołdawskie zdecydowały 15 lutego o niewpuszczeniu na terytorium kraju serbskich kibiców piłkarskiej drużyny Partizan Belgrad, która - w ramach Ligi Konferencji Europy - miała zagrać mecz z Sheriffem Tyraspol na stołecznym stadionie w Kiszyniowie. Wskutek obaw o możliwe prowokacje ze strony serbskich kibiców mecz odbył się przy pustych trybunach.

Podobne środki podjęto również wobec pięciu czarnogórskich bokserów, którzy nie zostali wpuszczeni na terytorium Mołdawii, gdzie mieli brać udział w międzynarodowym turnieju (15-17 lutego).

Wydalenie z Mołdawii zarówno serbskich kibiców, jak również zakaz wjazdu dla czarnogórskich sportowców jest, jak się zdaje, częścią szerzej zakrojonej akcji służb mołdawskich, która ma zapobiec ewentualnym akcjom dywersyjnym w kraju.