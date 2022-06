Bałkany Zachodnie nie nadążają za wymaganiami klimatycznymi UE

Państwa Bałkanów Zachodnich, wbrew oczekiwaniom własnych społeczeństw oraz Komisji Europejskiej, nie osiągnęły zadowalających efektów w przyjmowaniu standardów i prawa UE, które umożliwią im przyszłe członkostwo we wspólnocie. Jednym z elementów tych zapóźnień jest polityka klimatyczna, która przy wsparciu UE ma dostosować te państwa do ambitnych celów neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Państwa regionu Bałkanów Zachodnich od prawie 20 lat starają się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Proces ten wciąż daleki jest od finalizacji.

Zapóźnienia i regres we wprowadzeniu norm UE jest widoczny, chociażby w związku z przyjmowaniem norm w kwestiach klimatycznych.

W przyszłym roku minie 20 lat od kiedy region Bałkanów Zachodnich otrzymał, podczas szczytu Rady Europejskiej w Salonikach, obietnicę przyszłego członkostwa. Jak dotąd jedynym państwem regionu, które przystąpiło do UE jest Chorwacja.

Proces integracji Bałkanów Zachodnich w ciągu tych dwudziestu lat nie przynosił spodziewanych efektów. Serbia, będąc w przeszłości jednym z liderów integracji europejskiej, stała się państwem, które ma kłopoty z utrzymaniem nawet podstawowych standardów demokratycznych, takich jak wolność słowa. Kraj ten, a także Czarnogóra, chociaż już prawie od dekady prowadzą negocjacje akcesyjne z UE, nie uzyskały jeszcze terminu przyszłego członkostwa.

Klimatyczne wymogi Unii kłopotem dla Bałkanów

6 państw Bałkanów Zachodnich podpisało deklarację dotyczącą Zielonej Agendy dla Bałkanów Zachodnich podczas szczytu Procesu Berlińskiego w Sofii w listopadzie 2020 roku. Sam Proces Berliński był inicjatywą, która miała utrzymać sprawne tempo wprowadzania unijnego Acquis.

W ramach nowej Zielonej Agendy państwa Bałkanów Zachodnich miały się skoncentrować na pięciu obszarach: dekarbonizacja, gospodarowanie w obiegu zamkniętym, walka z zanieczyszczeniami: powietrza, wody i gleb, zrównoważone rolnictwo, ochrona bioróżnorodności. Teraz Bruksela postanowiła sprawdzić ich postępy.

Działania w regionie Bałkanów Zachodnich w tym obszarze zostały ujęte w raporcie Komisji Europejskiej. Główne wnioski tego raportu są niekorzystne dla regionu. W większości obszarów państwa Bałkanów Zachodnich nie osiągnęły znaczących postępów.

Spojrzenie z Brukseli

Według autorów raportu: jakość powietrza w regionie Bałkanów Zachodnich jest bardzo zła. Według danych we wszystkich państwach regionu, w ujęciu dziennym, została przekroczona ilość pyłów PM2,5. W konsekwencji z tego powodu odnotowano 28 400 przedwczesnych zgonów w skali regionu zamieszkiwanego przez ok. 17 mln osób. W państwach Unii Europejskiej liczba zgonów spowodowanych przez to zanieczyszczenie spadła o 16 proc. roku 2019 w stosunku do 2012 – w przypadku Bałkanów Zachodnich odnotowano wzrost o 30 proc. w tym samym okresie.

Podobna sytuacja jest w przypadku wód. Według analizy chemicznej 44,5 proc. zbiorników wodnych w regionie nie osiągnęło zadowalających rezultatów a 54,5 proc. podczas analizy biologicznej.

W kwestii jakości gleb Bałkany Zachodnie również odbiegają od standardów UE. Jedynie 2,6 proc. ziemi rolnej jest dostosowana do uprawy organicznej w przypadku UE to aż 25 proc.

Lepiej sytuacja przedstawia się w kwestii prawodawstwa unijnego dotyczącego klimatu i środowiska. Państwa Bałkanów Zachodnich, zgodnie z zasadami procesu akcesyjnego, są zmuszone do pełnej implementacji unijnego Aquis. Do tej pory przyjęły między 46 - 76 proc. wszystkich przepisów