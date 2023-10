Bangladesz: 15 osób zginęło w zderzeniu pociągów

Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku zderzenia składu towarowego z pociągiem osobowym, do którego doszło w poniedziałek w położonej w środkowej części Bangladeszu prowincji Dhaka - poinformowały miejscowe władze. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną katastrofy.

Wypadek wydarzył się około godz. 15.30 czasu lokalnego (godz 11.30 w Polsce), gdy w tylne wagony pociągu pasażerskiego zmierzającego do stolicy kraju, Dhaki, uderzył pociąg towarowy jadący do Ćottogram.

Zginęło co najmniej 15 osób, ale liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wiele osób wciąż jest uwięzionych w zgniecionych wagonach. "Panuje ogromny chaos" - powiedział przedstawiciel straży pożarnej Mosharraf Hossain cytowany przez agencję AP.

Zawieszono kursowanie pociągów, nie tylko na trasie, na której doszło do katastrofy.

Associated Press podkreśla, że wypadki kolejowe zdarzają się w Bangladeszu dość często. Głównymi przyczynami są niestrzeżone przejazdy, słaba sygnalizacja i zły stan torów.