Bangladesz: Co najmniej 17 osób zabitych i 25 rannych w wypadku autokaru

Co najmniej 17 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w niedzielę w jednostce administracyjnej Szibczar na południu Bangladeszu; kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierkę przy drodze ekspresowej, po czym autokar stoczył się 10 metrów w dół do rowu - powiadomiła agencja AFP.

W lipcu 2022 roku 11 osób poniosło śmierć w południowo-wschodniej części Bangladeszu w wyniku zderzenia mikrobusu z nadjeżdżającym pociągiem.

Wypadki drogowe zdarzają się w Bangladeszu bardzo często. Ich głównymi przyczynami są zły stan techniczny dróg i pojazdów, a także niewystarczające umiejętności kierowców. Tylko w ubiegłym roku odnotowano tam blisko 10 tys. śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych - czytamy w depeszy francuskiej agencji.