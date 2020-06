Bangladesz: Pierwsza ofiara koronawirusa w obozie Rohingjów

Władze Bangladeszu potwierdziły pierwszy przypadek śmierci na Covid-19 w obozach uchodźców Rohingjów. W obozach wykryto dotychczas tylko 29 przypadków zakażeń. Uchodźcy mogą ignorować symptomy choroby, które przypominają dolegliwości chorób okresu monsunowego.

"Mamy złe wieści. 71-letni mężczyzna z grupy Rohingjów zmarł na Covid-19 w niedzielę, ale rezultaty przyszły dopiero w poniedziałek. To jest pierwsza śmierć w obozach" - powiedział dziennikowi "Dhaka Tribune" dr Mahbubur Rahman, szef służb medycznych regionu Koks Badźar.

Rahman poinformował, że mężczyzna zmarł w izolatce prowadzonej przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) przy obozie Kutupalong, gdzie przebywa ok. 1 mln Rohingjów.

"Nikt nie zdawał sobie sprawy, że chorował przez koronawirusa. Wiadomość jest dla nas szokiem" - powiedział agencji AFP Mohammed Shafi, nauczyciel i sąsiad zmarłego. "W ostatnich tygodniach wielu ludzi w obozach ma gorączkę, bóle głowy i ciała. Ale większość uważa, że zachorowali z powodu zmiany pogody. Nie badają się na obecność koronawirusa" - dodał.

Region nawiedził w ostatnich tygodniach cyklon Amphan i zaczyna się coroczny monsun z gwałtownymi opadami deszczu.

Przedstawiciel UNHCR przekazał dziennikowi "Dhaka Tribune", że w 34 obozach w Koks Badźar potwierdzono dotychczas 29 przypadków koronawirusa - pierwszy w połowie maja. Grupa obozów Kutupalong w Koks Badźar jest uważana za jeden z najbardziej przepełnionych ośrodków dla uchodźców na świecie. Do 2017 r. w obozach mieszkało ok. 200-250 tys. Rohingjów uciekających od lat 90. przed prześladowaniami w sąsiedniej Birmie. W sierpniu 2017 r. po brutalnej akcji wojskowej 740 tys. nowych uciekinierów przedostało się do Bangladeszu.

Paweł Skawiński