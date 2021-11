Bangladesz: Podarowane przez Polskę szczepionki przeciwko koronawirusowi trafiły do Dhaki

Pierwsza partia z podarowanych przez Polskę 3,2 mln dawek szczepionki AstraZeneca trafiła w środę do stolicy Bangladeszu, Dhaki – poinformowała polska ambasada w Delhi.

W czasie krótkiej uroczystości z udziałem sekretarza stanu w MSZ Bangladeszu Mohammada Kursheda Alama oraz urzędników ministerstwa zdrowia szczepionki symbolicznie przekazał polski ambasador Adam Burakowski.

Jak poinformowano w czasie konferencji prasowej, z powodu swojej wielkości przesyłka trafi do położonego w Azji Południowej kraju w trzech partiach. Pierwsza z nich, ponad milion dawek, dotarła na miejsce w środę. Kolejne spodziewane są w czwartek oraz w niedzielę.

"Bangladesz jest krajem o bardzo dużej liczbie ludności. Polska zdecydowała się wysłać szczepionki do tego kraju, gdyż są one tam bardzo potrzebne" - przekazał PAP ambasador Adam Burakowski, podkreślając, że w najbliższym czasie trafią one do chętnych. "Bangladesz rozwija się w szybkim tempie, polskie firmy są tam coraz bardziej aktywne. Podarunek szczepionek umacnia więzi między naszymi krajami, stwarza świetny klimat dla polskich inwestorów" - dodał.

Dotąd około 20 proc. mieszkańców 167-milionowego Bangladeszu zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Z Bangkoku Tomasz Augustyniak