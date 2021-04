Bangladesz przedłużył lockdown o tydzień

Władze przedłużyły o tydzień lockdown po gwałtownym wzroście dziennej liczby zmarłych na Covid-19. Szpitale nie radzą sobie z liczbą pacjentów w placówkach - informuje dziennik „The Daily Star”. Banglijskie media donoszą o nieprzestrzeganiu ograniczeń kwarantanny przez obywateli.

Przedłużona ogólnokrajowa kwarantanna obowiązuje od wtorku do 28 kwietnia. Władze wprowadziły pierwsze ograniczenia na początku kwietnia i zaostrzyły je w połowie miesiąca.

Rząd zdecydował się na przedłużenie lockdownu, gdy trzeci dzień z rzędu liczba zmarłych przekroczyła sto osób. Jeszcze 9 marca w kraju wykryto ok. 1 tys. przypadków koronawirusa, a 1 kwietnia było ich już blisko 6,5 tys.

Lokalne media jednak zgodnie zwracają uwagę, że prawdziwe liczby zakażonych mogą być znacznie wyższe. Gęsto zaludniony Bangladesz, gdzie mieszka ok. 165 mln ludzi, wykonuje ledwie 31 tys. testów na milion mieszkańców. Dla porównania W. Brytania przeprowadza ok. 2 mln, USA 1,25 mln, a Polska 357 tys. testów na milion mieszkańców. Według wyliczeń "The Daily Star" blisko jedna piąta przeprowadzanych obecnie testów na koronawirusa jest pozytywna.

Na czas lockdownu Bangladesz zawiesił działanie transportu publicznego, zamknięto też biura, ale władze nie zdecydowały się na zamknięcie banków i fabryk, które pracują przy zachowaniu protokołów bezpieczeństwa.

Mimo ograniczeń wiele sklepów jest na wpół otwartych, a po drogach jeżdżą prywatne samochody, ryzykując mandaty. "Obawiam się kar, ale co mam zrobić? Nie mam innego sposobu na utrzymanie rodziny" - powiedział wydawanemu w Dakce dziennikowi "New Age" rikszarz Masum.

45-latek wyjechał na ulice po pięciu dniach lockdownu i obecnie zarabia ok. 1 tys. taka (ok. 43 zł) na dzień, z czego połowa idzie na opłatę dla właściciela autorikszy. Inny rikszarz Hannan Miah zapłacił 200 taka (ok. 9 zł) mandatu, chociaż policjanci nakładają kary w wysokości 2 tys. taka.

"Rząd planuje złagodzić lockdown, aby ludzie mogli żyć normalnie i pójść na zakupy przed świętem Id-al Fitr (koniec ramadanu przypadający na 13 maja - PAP) oraz odwiedzić rodzinne miejscowości" - powiedział "The Daily Star" minister transportu Obaidul Quader na konferencji prasowej. "Proszę wszystkich o mentalne przygotowanie się do tego i cierpliwość" - dodał.

Paweł Skawiński