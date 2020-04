Bangladesz: Stracono jednego z zabójców twórcy niepodległości kraju

Jeden z zamachowców, który w 1975 brał udział w zabójstwie przywódcy ruchu niepodległościowego w Bangladeszu Sheikha Mujibura Rahmana, został stracony tuż po północy czasu lokalnego - informuje w sobotę agencja Associated Press.

Były wojskowy Abdul Majed został powieszony w więzieniu w okolicy stolicy kraju, Dhaki - przekazała administracja więzienna Bangladeszu.

Majed został aresztowany we wtorek, co minister spraw wewnętrznych tego kraju skomentował jako "największy prezent" dla Bangladeszu w tym roku. Stracony, który prawdopodobnie przez wiele lat ukrywał się w Indiach i niedawno wrócił do Bangladeszu, nie wypierał się swojego udziału w morderstwie.

W przeprowadzonym 15 sierpnia 1975 r. przez oficerów armii Bangladeszu zamachu Rahman zginął wraz z większością swojej rodziny.

Jak wyjaśnia agencja AP, po zabójstwie kolejne rządy i późniejszy prezydent Ziaur Rahman (niespokrewniony z zamordowanym liderem) chronili zamachowców, umieszczając ich na misjach dyplomatycznych.

12 współsprawców zabójstwa zostało skazanych na śmierć w procesie sądowym w 1998 r., a wyrok został podtrzymany przez Sąd Najwyższy w 2009 r. Dziesięć lat temu stracono pięciu innych uczestników zamachu.

Sheik Nujibur Rahman był przywódcą ruchu niepodległościowego Bangladeszu podczas wojny z Pakistanem w 1971 roku; najpierw więziony w Pakistanie, po powrocie do ojczyzny sprawował urząd premiera - przypomina AP.