Bank Gospodarstwa Krajowego idzie za granicę. Po Brukseli pora na Frankfurt i Waszyngton

Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza otworzyć oddziały w kolejnych krajach. Jak dowiedział się portal WNP.PL, po Brukseli biura polskiej instytucji pojawią się m.in w Waszyngtonie i Frankfurcie.

BGK to piąty pod względem wielkości bank rozwoju w UE. We wrześniu otworzył biuro w Brukseli. Było to pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo banku, które będzie wspierać zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.

- Wybór Brukseli jest nieprzypadkowy: tu zapadają istotne decyzje dotyczące unijnych finansów, tu swoich przedstawicieli mają inne banki rozwoju. W tym samym budynku, gdzie mieści się nasze biuro, działają przedstawiciele m.in. niemieckiego banku rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), francuskich banków Caisse des Dépôts Group (CDC) i Bpifrance, czy włoskiego Cassa depositi e prestiti (CDP). Swoje biuro ma tu również stowarzyszenie banków rozwoju European Long Term Investors (ELTIh), którego nasz bank jest członkiem. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco współpracować, uzgadniać wspólne stanowiska w kluczowych tematach i wymieniać się doświadczeniami we wspieraniu biznesu - mówiła we wrześniu Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.



Teraz bank, który współfinansuje i wspiera procesy rozwojowe w Polsce, zarządza programami europejskimi i dystrybuuje fundusze unijne, decyduje się na uruchomienie kolejnych przedstawicielstw zagranicznych. Tym razem to Frankfurt i Waszyngton.



Zagraniczne przedstawicielstwa umożliwiają przede wszystkim BGK bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych w danym kraju, a także rozwijanie relacji z rodzimymi firmami działającymi na danych rynku.



Wśród miast, gdzie wkrótce pojawić się mogą kolejne biura BGK wymieniane są także Londyn, Paryż i Singapur.



Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.



BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

