Bank Światowy pomoże Rumunii walczyć z nierównościami społecznymi

Menadżer Banku Światowego dla Rumunii Anna Akhalkatsi oraz minister finansów Rumunii Adrian Caciu podpisali umowę dotyczącą pożyczki na rzecz integracji społecznej oraz wsparcia dla „zielonych” rozwiązań, w wysokości 600 mln euro. 30 czerwca, pożyczka dla Bukaresztu została zatwierdzona przez Zarząd Banku Światowego, który zwiększył ją o 132,5 mln euro z początkowo planowanego poziomu 467,5 mln euro.

Pożyczka Banku Światowego będzie przeznaczona na reformy w systemach emerytalnym oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Kolejnym obszarem będzie wsparcie inwestycji, również sektora prywatnego, na rzecz energii odnawialnej oraz zalesienia. Pożyczka Banku Światowego będzie również przeznaczona na reformy podatkowe.

Nierówności ekonomiczne największym wyzwaniem dla Rumunii

Rumunia, która w 2007 roku dołączyła do Unii Europejskiej podążyła modelem rozwoju gospodarczego podobnym do Polski. Państwo to odnotowywało w ostatnich latach świetne wyniki gospodarcze, zasilane przez inwestycje zagraniczne oraz fundusze europejskie. Od 2013 roku, Rumunia odnotowuje tempo wzrostu gospodarczego przekraczające 3 proc, a w 2016 roku, wzrost osiągnął ponad 6 proc. i był to najlepszy wynik wśród państw UE. Jednocześnie, głównym problemem rządu w Bukareszcie są utrzymywane wysokie nierówności społeczne. 31 proc. Rumunów zagrożonych jest wykluczeniem społecznym i ubóstwem i z wyjątkiem Bułgarii jest to najwyższy odsetek w UE.

Obecnie duże wyzwanie dla integracji społecznej Rumunii stanowi również kryzys uchodźczy w tym państwie związany z napływem Ukraińców uciekających przed wojną. W Rumunii, według danych ONZ, zamieszkuje, dane za lipiec, 82,700 uchodźców z Ukrainy.