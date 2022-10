Bank Światowy wciąż dorzuca miliardy do projektów kopalnych

Od momentu podpisania porozumienia paryskiego w 2015 Bank Światowy dołożył do finansowania projektów rozwijających paliwa kopalne aż niemal 15 miliardów dolarów. Sfinansował w ten sposób budowę rafinerii czy wydobywanie gazu ziemnego.

Koalicja ponad 50 organizacji pozarządowych Big Shift Global opublikowała raport, z którego wynika, że Bank Światowy bezpośrednio zainwestował w rozwój paliw kopalnych aż 14,8 miliardów dolarów od 2015 roku. Z publikacji wynika, że mógł on też przeznaczyć nawet więcej środków w sposób niebezpośredni.

Raport Big Shift Global może zaważyć na niepewnej przyszłości szefa Banku Światowego Davida Malpassa

Informacje te wywrą z pewnością dodatkową presję na Davida Malpassa, prezesa Banku Światowego, mianowanego jeszcze przez byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, którego przyszłość przed dorocznym spotkaniem strategicznym banku 10 października staje się coraz bardziej niepewna.

W zeszłym miesiącu podczas spotkania z dziennikarzami Malpass negował ustalenia naukowców w sprawie zmian klimatu. Wiele krajów i aktywistów wyrażało w ostatnich latach swoje niezadowolenie z decyzji Malpassa i braku działań w kwestii globalnego ocieplenia.

W odpowiedzi na raport, Bank Światowy podkreślił, że w latach 2016-2021 przeznaczył 109 miliardów dolarów finansowania na walkę ze zmianami klimatu i zobowiązał się do wypłaty na ten cel 25 miliardów rocznie do 2025 roku.

Raport Big Shift Global obejmuje działalność Banku Światowego w latach 2018-2021. Ujawnił on, że Bank wykorzystywał pośredników finansowych, inne banki i instytucje finansowe, a czasem fundusze inwestycyjne, aby przeznaczać pieniądze na projekty oparte na paliwach kopalnych.

Wiele projektów finansowanych w ostatnich latach przez Bank Światowy dotyczyła gazu i węgla

- To godne potępienia. Bank Światowy ma być liderem przemian, a w niewielkim stopniu wspiera inwestycje w dekarbonizację. Ma on niesamowite możliwości i przełożenie na realizację neutralnych klimatycznie projektów, a znaleźliśmy wiele przykładów, gdzie jego działanie jest szkodliwe z punktu widzenia zmian klimatu – powiedział dziennikowi The Guardian Kat Kramer, jeden z autorów raportu.

Wiele projektów finansowych przez Bank Światowy dotyczyła gazu, którego wydobycie wiązało się z emisją metanu, gazu cieplarnianego 80 razy silniejszego niż dwutlenek węgla. Bank był też zaangażowany w finansowanie projektów węglowych, chociaż oficjalnie przestał je finansować w 2010 roku

