Banki łączą siły

Bank Gospodarstwa Krajowego wspierając - jako bank rozwoju - zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorców, współpracuje z bankami komercyjnymi. Wśród wspólnie oferowanych produktów są akredytywy eksportowe i usługi faktoringowe.

Szybsze i łatwiejsze transakcje za zagranicą

Taką formę finansowania można wykorzystać zarówno w stosunku do przedsiębiorstw działających na rynku krajowym, jak również zagranicznym.- Wsparcie z BGK mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy korzystają z niepełnego faktoringu lub faktoringu odwrotnego wobec swoich zagranicznych kontrahentów i z powodu przekroczenia limitów korporacyjnych lub branżowych w swoim wiodącym banku nie mogą liczyć na zwiększenie limitu. W takiej sytuacji BGK przeprowadza analizę i udziela bankowi komercyjnemu gwarancji, tym samym zwiększając możliwości importowe czy eksportowe – mówi Joanna Mularczyk, ekspert zespołu sprzedaży finansowania handlu BGK.W 2018 r. BGK wspólnie z bankami komercyjnymi uruchomił Program Akredytyw Eksportowych (PAE), dzięki któremu polscy eksporterzy mogą szybciej i łatwiej uzyskać potwierdzenie akredytywy w banku, w którym prowadzona jest ich bieżąca obsługa. Bank komercyjny może dodać potwierdzenie do akredytywy, ponieważ BGK przejmuje ryzyko banku otwierającego. Obecnie BGK współpracuje z 8 bankami: Pekao S.A., mBank, Santander, Citi Bank Handlowy, Alior, BNP Paribas, Credit Agricole i HSBC.- Chcemy pomóc jak największej liczbie firm. Zaletą naszego rozwiązania, zarówno dla banków komercyjnych jak i przedsiębiorców, jest zobowiązanie BGK do uregulowania płatności w przypadku braku zapłaty ze strony banku otwierającego akredytywę. Uregulowanie zobowiązania następuje w ciągu 10 dni a cały proces odzyskiwania należności leży po stronie BGK. Przedsiębiorca nie musi się tym niepokoić – tłumaczy ekspertka BGK.Program ułatwia obsługę akredytywy i umożliwia szybsze transakcje z zagranicznymi kontrahentami. Z Programu mogą skorzystać eksporterzy działający również na rynkach podwyższonego ryzyka, takich jak np. WNP, Wietnam, Turcja, Algieria czy Meksyk.