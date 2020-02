Barnier: przyszłe relacje finansowe UE z W. Brytanią uzależnione od umowy handlowej

Dostęp brytyjskich firm finansowych do rynku Unii Europejskiej będzie uzależniony od wyników rozmów dotyczących porozumienia handlowego między Wspólnotą a Londynem - poinformował w poniedziałek główny negocjator ds. brexitu Michel Barnier.

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) Wielka Brytania i UE utracą wzajemne przywileje w zakresie dostępu do swoich rynków finansowych. Reuters jednak wskazuje, że umowa o przyszłych relacjach mogłaby zawierać ustalenia dotyczące wzajemnego dostępu do rynków finansowych.

Barnier, prezentując w poniedziałek projekt wytycznych w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących przyszłej umowy partnerskiej, podkreślił, że ta kwestia będzie związana z ustaleniami na temat współpracy handlowej.

Francuz powiedział, że ocena sektorów, które mogą zostać uznane za równoważne, rozpocznie się "natychmiast", a decyzje zostaną podjęte "jednostronnie".

Tymczasem premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wezwał do przeprowadzenia czysto "technicznych" ocen systemów równoważności.

UE zezwala na stosowanie systemów równoważności - jak informuje Reuters - dla około 40 sektorów usług finansowych, ale tylko zagraniczne banki inwestycyjne, izby rozliczeniowe i giełdy papierów wartościowych mogą mieć pełny dostęp do rynku UE, podczas gdy inne firmy napotykają różne ograniczenia. Bankowość detaliczna nie jest objęta równoważnością.

W obliczu ogromnego, konkurencyjnego centrum finansowego, czyli londyńskiego City, które zatrudnia setki tysięcy osób, UE zaczęła zaostrzać warunki równoważności przed brexitem specjalnie dla zagranicznych izb rozliczeniowych i zagranicznych banków inwestycyjnych, które chcą oferować usługi inwestycyjne klientom z UE. Wielka Brytania będzie również musiała ocenić, czy przyznać dostęp do firm finansowych z UE klientom brytyjskim w ramach tego samego systemu równoważności.

Wiele banków ubezpieczycieli i platform handlowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, obawiając się o swoje interesy, otworzyło już swoje centra w UE.

Czasu na negocjacje umowy o przyszłym partnerstwie jest niewiele, bo okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii w UE trwa do 31 grudnia 2020 r. Część dyplomatów wskazuje, że może się to okazać niemożliwe w tak krótkim czasie, zważywszy na to, jak szeroka jest gama tematów, z którymi muszą zmierzyć się strony.

Z Brukseli Łukasz Osiński