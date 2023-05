BBC: Emerytowany generał ocenia, że skuteczna kontrofensywa Ukrainy jest możliwa tylko na niewielkim odcinku frontu

Skuteczna kontrofensywa sił ukraińskich jest możliwa tylko na wąskim odcinku frontu – ocenił brytyjski generał w stanie spoczynku Richard Barrons w wypowiedzi dla BBC.

Barrons, szef Dowództwa Sił Połączonych Wielkiej Brytanii (obecnie Dowództwo Strategiczne) w latach 2013-2016 ocenił, że Ukraina jest obecnie w stanie przeprowadzić tylko ograniczoną kontrofensywę, m.in. z powodu ograniczonej liczebności armii.

Wojskowy, cytowany przez rosyjskojęzyczną redakcję BBC, powiedział, że armia Ukrainy przygotowała do operacji kontrofensywnej siły liczące ok. 60 tys. żołnierzy. Tymczasem Rosjanie skoncentrowali na froncie ok. 300 tys. ludzi i dodatkowe ok. 200 tys. rezerwy.

Do skutecznego przełamania rosyjskiej obrony konieczne jest posiadanie określonej przewagi liczebnej nad przeciwnikiem. Dlatego według Barronsa nawet w najbardziej sprzyjających warunkach taką operację można będzie przeprowadzić na odcinku frontu nie dłuższym niż 25 km.

Barrons ocenił również, że w działaniach kontrofensywnych Ukraina powinna dążyć do odcięcia rosyjskich tras zaopatrzenia, np. w celu odcięcia Krymu lub przejścia w głąb rosyjskiej obrony, by zagrozić zapleczu przeciwnika. Taki scenariusz, jak pisze BBC, cytując wojskowego, "dałby wszystkim poczucie, że rosyjską armię można pokonać, chociaż raczej nie stanie się to w 2023 r.".

Sukces dalszych ukraińskich działań będzie bezpośrednio zależeć od gotowości samych Ukraińców do prowadzenia przeciągającej się wojny. Biorąc pod uwagę możliwości przeciwnika, właśnie takiego scenariusza należy się spodziewać. Dużo będzie także zależeć od zachodniego wsparcia dla Ukrainy.

Gen. Barrons wskazał przy tym, że dalsza pomoc dla Ukrainy będzie wymagała od sojuszników Kijowa zintensyfikowania przemysłu zbrojeniowego, co będzie oznaczało bardzo duże wydatki. Będą one jednak mniejsze niż w przypadku potencjalnej bezpośredniej konfrontacji z Rosją.