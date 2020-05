BBC: jeden z oskarżonych w sprawie zestrzelenia boeinga aresztowany w Doniecku

Leonid Charczenko (ps. Kret), który jest jednym z oskarżonych w sprawie zestrzelenia malezyjskiego boeinga nad Donbasem w 2014 roku, został w marcu aresztowany w Doniecku przez władze separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) - podała w czwartek rosyjska redakcja BBC.

Źródła BBC twierdzą, że Ukrainiec został zatrzymany w pobliżu swojego domu w Doniecku 11 marca i aresztowano go w związku z udziałem w nielegalnym przeszukaniu w 2014 roku i nielegalnym posiadaniem broni. Źródło wskazało, że chodzi o pistolet, który otrzymał w 2019 roku od ministerstwa bezpieczeństwa DRL dla ochrony osobistej w związku ze sprawą zestrzelenia samolotu.

W ubiegłym tygodniu przedłużono zastosowany wobec niego areszt o kolejne dwa miesiące. BBC podaje, że przebywa on w areszcie śledczym w Doniecku.

Według rozmówców portalu Charczenkę aresztowano, by go "odizolować". Jedno ze źródeł twierdzi, że ma to na celu niedopuszczenie do zatrzymania Charczenki przez ukraińskie służby specjalne.

Oprócz Charczenki wśród oskarżonych w sprawie zestrzelenia samolotu wykonującego rejs MH17 są Igor Girkin (ps. Striełkow), były pułkownik rosyjskiej FSB i były minister obrony DRL; Siergiej Dubinski, były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU; Oleg Pułatow, były żołnierz sił specjalnych (Specnazu) GRU.

W ubiegłym roku ówczesny ukraiński prokurator generalny Jurij Łucenko oświadczył, że władze Ukrainy zamierzają aresztować Charczenkę.

Lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur 17 lipca 2014 roku malezyjski boeing z 298 osobami na pokładzie został zestrzelony przez system rakietowy Buk z rejonu wschodniej Ukrainy kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Według śledczych wyrzutnia rakietowa pochodziła z rosyjskiej jednostki wojskowej w Kursku.

Toczący się proces w Hadze w sprawie zestrzelenia samolotu nad Donbasem został odroczony do 8 czerwca.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska