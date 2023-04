BBC: Ujawnione dokumenty Pentagonu sugerują, iż według Waszyngtonu szef ONZ był zbyt przychylny Moskwie

Stany Zjednoczone uważają, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres był zbyt chętny do uwzględniania rosyjskich interesów, m.in. podczas renegocjacji umowy zbożowej - tak wynika z tajnych dokumentach Pentagonu, które wyciekły do internetu - pisze w czwartek portal BBC.

Według brytyjskiego nadawcy dokumenty sugerują, że Waszyngton ściśle monitorował Antonio Guterresa, bowiem kilka materiałów opisuje m.in. prywatną korespondencję szefa ONZ i jego zastępczyni.

BBC zauważa, że dokumenty zawierają szczere uwagi Guterresa na temat wojny na Ukrainie i wielu afrykańskich przywódców. Jeden z materiałów koncentruje się na umowie zbożowej wynegocjowanej przez ONZ i Turcję w lipcu zeszłego roku i sugeruje, że szefowi ONZ tak bardzo zależało na przedłużeniu porozumienia, że był gotów dostosować się do interesów Rosji.

"Guterres mówił o swoich wysiłkach na rzecz poprawy zdolności Rosji do eksportu, nawet jeśli dotyczyło to rosyjskich podmiotów lub osób objętych sankcjami" - napisano w dokumencie cytowanym przez BBC. Według tych materiałów działania szefa ONZ w lutym "podkopywały szersze wysiłki zmierzające do pociągnięcia Moskwy do odpowiedzialności za jej działania na Ukrainie".

Według BBC takie oskarżenia wywołały zdenerwowanie w ONZ, a jej rzecznik Stephane Dujarric odpiera wszelkie zarzuty. "Sekretarz generalny nie jest zaskoczony faktem, że ludzie go szpiegują i podsłuchują jego prywatne rozmowy. Zaskakujące jest nadużycie lub niekompetencja, która pozwala na zniekształcenie takich prywatnych rozmów i upublicznienie ich" - powiedział Dujarric.

Wypowiadając się anonimowo, jeden z wyższych urzędników ONZ powiedział, że "kierowano się potrzebą złagodzenia wpływu wojny na najbiedniejszych na świecie". "Oznacza to robienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby obniżyć ceny żywności i zapewnić dostęp do nawozów tym krajom, które najbardziej ich potrzebują" - stwierdził.

Inny dokument, z połowy lutego, opisuje szczerą rozmowę Guterresa z jego zastępczynią Aminą Mohammed. Szef ONZ wyraża w nim "konsternację" z powodu wezwania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by Europa produkowała więcej broni i amunicji dla Ukrainy.

Oboje rozmawiają też o niedawnym szczycie przywódców afrykańskich. Amina Mohammed mówi, że prezydent Kenii William Ruto jest "bezwzględny" i że "mu nie ufa".