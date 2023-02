BBC: wizyta Bidena w Kijowie to symbol w niemal hollywoodzkim stylu

Poniedziałkowa wizyta przywódcy USA w Kijowie nie miała wymiaru politycznego, bo nie tak dawno prezydent Joe Biden widział się w Waszyngtonie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim; wizyta była starannie wyreżyserowanym symbolem w hollywoodzkim stylu - ocenia rosyjska redakcja BBC.

Portal przypomina, że Biden i Zełenski spotkali się w stolicy USA w grudniu 2022 roku i od tego czasu "raczej nie pojawiły się zasadniczo nowe tematy", które musieliby omówić. Wobec tego - zdaniem komentatora BBC - pojawienie się prezydenta USA w Kijowie to "czysty, starannie wyreżyserowany, praktycznie hollywoodzki symbolizm".

"Joe Biden przybywa do Kijowa, który wojska rosyjskie rok temu chciały zająć w trzy dni. Przybywa w dniu (rocznicy) śmierci Niebiańskiej Sotni - aktywistów Majdanu, którzy opowiadali się za europejską drogą rozwoju Ukrainy. W ten sposób amerykański prezydent dowodzi, iż nie boi się ataków rosyjskich na +ośrodki podejmowania decyzji+ (do takich uderzeń nawołują propagandziści rosyjscy-PAP)" - ocenia BBC w komentarzu.

"Jest to też oczywiście +pozdrowienie+ dla Władimira Putina przed jego orędziem do Zgromadzenia Federalnego (obu izb parlamentu Rosji-PAP), coś w rodzaju - powiedz wszystkim jeszcze raz, że +specjalna operacja wojskowa idzie zgodnie z planem+, a my się pośmiejemy" - dodaje publicysta.

Zauważa następnie, że "według danych BBC grafik zaczynającej się jutro wizyty Bidena w Polsce był specjalnie zaplanowany w ten sposób, by jego przemówienie na głównym placu Warszawy zaczęło się już po zakończeniu orędzia Putina". Tak więc - podkreśla BBC - "symboliczny zaoczny dialog przywódców USA i Rosji będzie kontynuowany" we wtorek.

"Z trudem można sobie wyobrazić, co mógłby choćby teoretycznie ogłosić jutro Władimir Putin, by w jakikolwiek sposób przebić +efekt wow+, który powstał na początku europejskiego tournee Joe Bidena" - podsumowuje BBC.