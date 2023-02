Będzie bliższa współpraca rządów Polski i Włoch

Premier Włoch Giorgia Meloni i jej partia Bracia Włosi podobnie, jak Prawo i Sprawiedliwość, hołduje europejskim, chrześcijańskim wartościom - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy też wspólnie przekonani, że Ukraina musi wygrać wojnę - dodał.

W poniedziałek premier Włoch Giorgia Meloni złożyła swoją pierwszą wizytę w Polsce. Tego dnia spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą.

We wtorek premier Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych film z udziałem swoim i premier Meloni.

Szefowa włoskiego rządu podkreśla w nagraniu, że "Włosi i Polacy to dwa głęboko związane ze sobą narody". "To jedyne dwa narody na świecie, które wzajemnie wymieniają się w swoich hymnach narodowych" - zauważyła.

Meloni zaznaczyła, że "Włosi składali swoje życie w ofierze za wolność Polski, a Polacy składali swoje życie w ofierze za jedność Włoch".

"Zawsze będziemy dwoma siostrzanymi narodami walczącymi wspólnie o Europę, która docenia swoją tożsamość i broni tej tożsamości, broni swojej wolności" - podkreśliła.

Mateusz Morawiecki podziękował premier Włoch za przyjęcia zaproszenia i złożenie wizyty w Polsce. "Giorgia i jej partia Bracia Włosi podobnie jak, i Prawo i Sprawiedliwość naprawdę hołdujemy po prostu europejskim wartościom, chrześcijańskim wartościom" - podkreślił szef polskiego rządu.

Jak dodał, "jesteśmy wspólnie przekonani o tym, że Ukraina musi wygrać tę wojnę, Rosja musi przegrać tę wojnę". "Wspólnie wyznajemy również wartości dotyczące przyszłości Europy. Chcemy, żeby Europa była silna, ale chcemy, żeby była oparta o te wartości, które - jeśli też trochę zrozumiałam z tego, co powiedziała Giorgia - to właśnie o wspólne wartości naszej tradycji, naszej wiary, naszej kultury" - mówił Mateusz Morawiecki.

"To jest bardzo ważne, a wraz z tym wspólnie troszczymy się o to, aby Europa była bezpieczna, stabilna i zasobna, żeby była po prostu najlepszym miejscem do życia dla Włochów, dla Polaków, razem" - zaznaczył premier.