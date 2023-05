Będzie nagły zwrot w umowie zbożowej? Z ukraińskiego portu odpłynął ostatni statek

Dokładnie o północy, 18 maja, oficjalnie wygaśnie umowa zbożowa podpisana przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ. W okresie jej trwania z ukraińskich portów wyeksportowano ponad 30 milionów ton zbóż i artykułów spożywczych. Nikt nie wie, co teraz zrobi rosyjska flota czarnomorska.

W lipcu 2022 roku po kilku tygodniach negocjacji udało się podpisać w Stambule umowę zbożową pozwalającą na eksport zbóż i artykułów spożywczych z Ukrainy z wykorzystaniem portów czarnomorskich. Ze swej strony rosyjska marynarka wojenna zobowiązała się do powstrzymania ataków na statki handlowe przewożące ładunek.

Black Sean Grain Initiative (Inicjatywa Zbożowa Morza Czarnego) podpisana została przez przedstawicieli Rosji i Ukrainy, a gwarantami jej realizacji zastała Turcja i ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych). Inspektorzy mieli kontrolować wszystkie statki płynące po ładunek na tureckich wodach terytorialnych i wydawać specjalne certyfikaty.

Podczas drogi powrotnej także weryfikowano i sprawdzano statki, co gwarantowało bezpieczeństwo w wymianie handlowej

W listopadzie 2022 roku strony porozumienia zgodziły się przedłużyć obowiązywanie umowy o 120 dni. Natomiast w marcu tego roku rosyjscy przedstawiciele zaczęli zgłaszać wiele zastrzeżeń i ostatecznie udało się wynegocjować tylko 60 dodatkowych dni.

Rosja domagała się większych ułatwień w handlu produkowanymi przez siebie nawozami sztucznymi i zbożem. Rzecz dotyczyła także umożliwienia rosyjskim bankom dostępu do systemu przelewów międzynarodowych SWIFT w celu przyjmowania zapłaty za eksportowane towary. Dodatkowo Ukraina miała wyrazić zgodę na swobodne użytkowanie rurociągu umożliwiającego przesyłanie amoniaku z fabryki w Togliatti do Odessy oraz pozwolenia na jego załadunek na statki.

W minionym tygodniu odbyło się w Stambule spotkanie rosyjskich, ukraińskich i tureckich negocjatorów z udziałem przedstawicieli ONZ na temat nowej umowy zbożowej lub wspólnej zgody na przedłużenie obowiązywania dotychczasowych zapisów. Niestety nie udało się osiągnąć zbliżenia stanowisk w tej sprawie.

Z Czarnomorska odpłynął ostatni statek w ramach obowiązywania umowy zbożowej

To oznacza, że 18 maja o północy wygaśnie obowiązywanie Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego. 17 maja kilka minut po godzinie 11.00 z ukraińskiego portu Czarnomorsk położonego na południe od Odessy odpłynął bezpiecznie do Turcji ostatni statek z ładunkiem 30 tysięcy ton kukurydzy.

Niestety nikt nie wie, co się stanie w najbliższych godzinach i dniach. Otwarte pozostaje pytanie, czy eksperci wrócą do stołu negocjacyjnego i jakie warunki postawi Rosja? Ważne będzie obserwowanie zachowania statków rosyjskiej marynarki wojennej oraz działań dowódców związanych z tym, że do tej pory porty, statki i magazyny ze zbożem nie były atakowane rakietami.

Nikt nie wie, jak od jutra zachowywać się będzie rosyjska flota wojenna na Morzu Czarnym

W ramach umowy zbożowej od lipca 2022 roku załadowano na statki 30,3 miliona ton zbóż i artykułów spożywczych. Z tej puli 625 tysięcy ton zostało zakupione przez organizacje humanitarne i dostarczone w ramach pomocy do Etiopii, Somalii, Jemenu, Kenii i Afganistanu.