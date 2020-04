Belgia: 190 ofiar śmiertelnych koronawirusa; 1497 nowych przypadków

190 zgonów, 1497 nowych przypadków i 210 osób przyjętych do szpitali w ciągu ostatnich 24 godzin - to najnowszy dobowy bilans epidemii w Belgii, przedstawiony w piątek przez krajowe centrum kryzysowe. Władze po południu mają zdecydować, co dalej z obostrzeniami.

Najnowszy raport dobowy wskazuje na 190 ofiar koronawirusa, z czego 91 zmarło w szpitalach, a 97 w domach opieki (nie ma wśród nich ofiar z domów opieki we Flandrii; dane te nie zostały przekazane z powodu kłopotów technicznych).

Liczba zgonów związanych z Covid-19, odnotowanych w Belgii Od początku epidemii, sięgnęła 6679 osób.

Z 1497 nowych zakażeń 602 zgłoszono we Flandrii, 646 w Walonii oraz 106 w Brukseli. Pozostałe przypadki nie mają zaszeregowania do regionu. Od wybuchu epidemii w Belgii wykryto 44 293 zakażenia.

Belgia przekroczyła szczyt zachorowań na początku kwietnia. W piątek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby do szpitali przyjęto 210 osób, co oznacza, że w sumie hospitalizowanych jest obecnie 4355 chorych. 322 pacjentów zostało wypisanych do domu, a od początku epidemii liczba ta przekroczyła 10,1 tys. pacjentów.

Ubywa też chorych na oddziałach intensywnej terapii. Obecnie przebywa ich tam 970, o 23 mniej niż dzień wcześniej. 681 osób korzysta z pomocy respiratora.

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono 9401 testów, a w sumie ponad 189 tys., z czego 43 tys. w domach opieki.

W piątek po południu belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą przedstawiciele władz poszczególnych regionów, ma zdecydować, co dalej z obostrzeniami wprowadzonymi w ramach walki z epidemią. Z przecieków z rekomendacji ekspertów wynika, że możliwe jest dalsze rozluźnienie obostrzeń, w tym dopuszczenie od maja spotkań do 10 osób.

Obecnie dość liberalne ograniczenia w wychodzeniu z domów obowiązują do 3 maja. W Belgii można uprawiać na zewnątrz jogging czy spacerować, otwarte są też sklepy budowlane oraz ogrodnicze. Nie ma obowiązku noszenia masek i faktycznie nie są one zbyt popularne. Cały czas utrzymywany jest jednak dystans społeczny - 1,5 metra zarówno na zewnątrz, jak i w sklepach.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka