Belgia: 300 żołnierzy wyjeżdża do Rumunii, by wzmocnić wschodnią flankę NATO

Około 300 belgijskich żołnierzy wyjechało do Rumunii. Wzmocnią wschodnią flankę NATO w pobliżu granicy z Ukrainą - podała telewizja VRT. „Belgijski personel wojskowy będzie mógł szkolić się z partnerami, którzy dysponują zasobami, których my nie posiadamy w Belgii”, powiedział podpułkownik Philippe Reyniers.

Pierwsza grupa około 100 żołnierzy opuściła lotnisko wojskowe w Melsbroek w poniedziałek. Druga grupa około 200 żołnierzy belgijskich wyruszyła we wtorek w to samo miejsce - do Cincu w centralnej Rumunii. Tam NATO podjęło decyzję o utworzeniu nowej grupy bojowej, która ma wzmocnić wschodnią flankę zachodniego sojuszu wojskowego.

"W sumie wyjechało około 300 żołnierzy" - wyjaśnił podpułkownik i dowódca korpusu Philippe Reyniers. "W tej grupie jest też jednostka z Luksemburga. Nasi ludzie będą zatrudnieni we francuskiej jednostce liczącej około 1000 osób. Będą trenować nie tylko z nimi, ale także z żołnierzami z Polski i Portugalii".

Według dowódcy korpusu bardzo ważna jest nie tylko obecność Belgów, ale także to, co belgijscy żołnierze będą tam robić. "Otrzymujemy możliwość trenowania z partnerami, którzy mają zasoby, których nie posiadamy w Belgii" - powiedział.

"W ostatnich latach to wszystko rozwinęło się tak szybko, że każdy ma swoją specjalność. Jednostka, za którą odpowiadam, specjalizuje się w walce wręcz. Dosłownie patrzymy wrogowi w oczy" - dodał cytowany przez VRT.

Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie zachodni sojusz wojskowy postanowił podwoić liczbę grup bojowych na swojej wschodniej flance z 4 do 8 oraz utworzyć nowe grupy bojowe w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji. Grupy bojowe uzupełniają istniejące już od 2017 r. grupy bojowe w krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa i Litwa) oraz w Polsce.

Z Brukseli Łukasz Osiński