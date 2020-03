Belgia: 31 nowych zakażeń koronawirusem w Belgii

W ciągu ostatniej doby w Belgii liczba osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wzrosła o 31 przypadki. Jak dotąd zarejestrowano 200 przypadków zakażeń - informują w niedziele belgijskie media.

Liczba nowych zakażeń jest niższa niż w poprzednich dniach, co jednak nie znaczy, że maleje, ponieważ nie wszystkie przypadki są wykrywane. Ponadto w laboratorium pierwszeństwo mają próbki osób z objawami, które mogą wymagać hospitalizacji oraz próbki od chorych pracowników służby zdrowia.

W Belgii nie ma objawów paniki w społeczeństwie, ale supermarkety odnotowały większe zapotrzebowanie na produkty z długą datą przydatności do spożycia, takie jak makarony czy konserwy.

W aptekach w Brukseli trudno dostać żele odkażające do rąk, choć farmaceuci podkreślają, że ciepła woda z mydłem w zupełności wystarczy, by się chronić przed zakażeniem.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. U zdecydowanej większości zakażonych choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

Na całym świecie przypadki koronawirusa odnotowano już w ponad 90 krajach. Ocenia się, że zachorowało już ok. 102 tys. osób. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans to 233 zmarłych i ponad 5,8 tys. zakażonych. W Niemczech liczba zakażonych wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o 163 przypadki do 847. Najwięcej zakażeń jest w Nadrenii Północnej-Westfalii - 392, w Badenii-Wirtembergii - 182 i w Bawarii - 148.

W Chinach kontynentalnych, gdzie epidemia rozpoczęła swe tournee po świecie, potwierdzono dotąd 80 695 zakażeń, a bilans ofiar śmiertelnych sięga tam 3097. W Iranie, który jest trzecim krajem na świecie pod względem zapadalności na Covid-19 zarejestrowano 6566 zakażeń i 194 zgony.

Z Brukseli Łukasz Osiński