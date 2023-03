Belgia: 44 proc. rekrutów rezygnuje z armii przed zakończeniem szkolenia, co kosztuje budżet państwa rocznie 50 mln euro

Prawie połowa (44 proc.) belgijskich żołnierzy opuszcza armię przed zakończeniem szkolenia - wynika z danych związku zawodowego żołnierzy ACMP. „Każdego roku kosztuje to budżet państwa 50 mln euro” – twierdzi Yves Huwart, przewodniczący ACMP.

W ostatnich trzech latach 3116 kandydatów na wojskowych zrezygnowało jeszcze w trakcie trwania szkolenia - wynika z informacji związku. "To marnowanie pieniędzy" - twierdzi Huwart, cytowany przez dziennik "Het Nieuwsblad".

To nie jest dobra wiadomość, tym bardziej że ministerstwo obrony, inwestując w nowe systemy uzbrojenia, chce ponownie powiększyć armię do 29 tys. żołnierzy do 2030 r. - zauważa gazeta.

"Belgia wyraźnie ma problem" - twierdzi na łamach "Het Nieuwsblad" pułkownik Roger Housen, doradca w ACMP. Wskazuje on, że rezygnacji jest dwa razy więcej niż w Holandii. "Jeżeli porównamy się z Norwegią i Szwecją odpływ jest nawet trzykrotnie większy" - wskazuje wojskowy.

Andrzej Pawluszek