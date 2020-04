Belgia: 525 nowych przypadków koronawirusa i 134 zgony

525 nowych przypadków zakażenia i 170 zgonów w ciągu ostatniej doby - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Belgii, przedstawiony w środę przez krajowe centrum kryzysowe. Dotychczas w Belgii zarejestrowano 47 859 zakażenia.

W ciągu doby zanotowano 174 nowe hospitalizacje, a 340 osób opuściło szpitale.

"Spośród pacjentów w szpitalach 797 przebywa na oddziałach intensywnej terapii, co oznacza znaczny spadek, o 79 osób" - powiedział prof. Steven Van Gucht z belgijskiego centrum kryzysowego, cytowany przez dziennik "Brussels Times". Dodał, że wśród tych pacjentów 534 jest obecnie podłączonych do respiratorów, co oznacza spadek o 32.

Całkowita liczba ofiar śmiertelnych w Belgii od początku epidemii wynosi obecnie 7 501. "Z tej liczby 46 proc. zgonów miało miejsce w szpitalach, a 53 proc. w domach opieki" - powiedział Van Gucht. We wtorek informował, iż liczby pokazują, że epidemia "łagodnieje".

"Krok po kroku zmierzamy w stronę lepszych czasów. (...) Zachowanie wystarczającej odległości od innych osób będzie nadal bardzo ważne w nadchodzących dniach. Oby tak dalej. Razem możemy to zrobić " - powiedział w środę rzecznik belgijskiego centrum kryzysowego Yves Stevens.

Władze Belgii podjęły w piątek wieczorem decyzję o zniesieniu kolejnych ograniczeń - 11 maja mają zostać otwarte wszystkie sklepy.

Z Brukseli Łukasz Osiński