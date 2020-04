Belgia: 647 nowych przypadków koronawirusa i 134 zgony

647 nowych przypadków zakażenia i 134 zgony w ciągu ostatnich 24 godzin - to najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Belgii, przedstawiony w wtorek przez krajowe centrum kryzysowe. Dotychczas w Belgii zarejestrowano 47 334 zakażenia.

W sumie w Belgii wykonano 220 204 testy na obecność koronawirusa, z czego 6162 w ciągu ostatnich 24 godzin.

W ciągu doby zanotowano 123 nowe hospitalizacje, a 65 osób opuściło szpitale. Obecnie przebywa w nich w sumie 3976 pacjentów.

"Spośród pacjentów w szpitalach, 876 przebywa na oddziałach intensywnej terapii, co oznacza spadek o 27" - powiedział prof. Steven Van Gucht z belgijskiego centrum kryzysowego, cytowany przez dziennik "Brussels Times". Dodał, że wśród tych pacjentów 566 jest obecnie podłączonych do respiratorów, co oznacza spadek o 34.

Spośród nowo zgłoszonych zgonów 78 miało miejsce we Flandrii, 40 w Walonii, a 16 w Brukseli. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych w Belgii od początku epidemii wynosi obecnie 7331. "Z tej liczby 46 proc. zgonów miało miejsce w szpitalach, a 53 proc. w domach opieki" - powiedział Van Gucht.

Jak dodał, liczby te wskazują, że epidemia "łagodnieje". "Uważamy, że ryzyko można ograniczyć i kontrolować, pod warunkiem, że będziemy nadal chronić najbardziej narażone osoby w społeczeństwie, takie jak osoby starsze i osoby z chorobami. Jeśli będziemy mogli nadal chronić tych ludzi, możliwe będzie złagodzenie kilku środków" (podjętych w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii) - dodał.

Władze Belgii zdecydowały w piątek wieczorem o zniesieniu kolejnych ograniczeń - 11 maja mają zostać otwarte wszystkie sklepy.

Z Brukseli Łukasz Osiński