Belgia: Baseny, kina i parki rozrywki zostaną otwarte 1 lipca

W środę 1 lipca Belgia otworzy baseny, kina, parki rozrywki, sauny, centra odnowy biologicznej i kasyna. Miejsca te zostały zamknięte w połowie marca w efekcie pandemii koronawirusa. To kolejny etap łagodzenia obostrzeń wprowadzany w tym kraju.

O kolejnym etapie łagodzenia obostrzeń poinformowała na środowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Sophie Wilmes.

Już za tydzień Belgowie będą mogli ponownie iść do kina lub teatru, jednak przestrzegając zasad dystansu społecznego. Do 200 osób będzie mogło uczestniczyć w wydarzeniach w pomieszczeniach, takich jak nabożeństwa religijne, a do 400 osób w spotkaniach na zewnątrz, w tym w demonstracjach.

Prywatne imprezy cateringowe, np. na wesela, mogą odbywać się, ale może w nich brać udział maksymalnie 50 osób.

Zwiększa się liczba osób, z którymi Belgowie będą mogli spotkać się co tydzień - z 10 do 15. Wilmes zaapelował przy tym do obywateli o restrykcyjne przestrzeganie zasad dystansu społecznego i higieny. Publiczne noszenie maski jest zalecane, ale nie obowiązkowe.

Duże spotkania, takie jak festiwale muzyczne są zakazane, a kluby nocne będą zamknięte do co najmniej końca sierpnia.

Belgia wprowadziła ogólnokrajową kwarantannę 18 marca z powodu COVID-19. Kraj, od tego czasu, notuje jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności z powodu choroby na świecie.

Z Brukseli Łukasz Osiński