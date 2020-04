Belgia: Browary dostarczają piwo do domów spragnionych klientów

W czasie pandemii koronawirusa małe browary w Brukseli oferują dostawy swoich produktów do domów spragnionych klientów i zachęcają do kupowania piwa przez internet - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Jak podała agencja Reutera, miesiąc temu wszystkie bary w Belgii zostały zamknięte, na czym ucierpiały małe browary takie jak Brasserie de la Senne, En Stoemelings czy La Source Beer, których produkty trudno znaleźć we wciąż otwartych supermarketach.

Kilka małych browarów, starając się przetrwać okres pandemii, zachęca miłośników piwa do zakupów online. Za karton 24 butelek trzeba zapłacić ok. 50 euro. W tę kwotę wliczona jest dostawa towaru rowerem.

Niektóre z browarów zaoferowały, że przekażą część zysków ze sprzedaży bezpośredniej piwa szpitalom w Brukseli, żeby pomóc w walce z Covid-19.

Dostarczający zamówienia rowerem od 2013 roku Jeroen Verhoeven, który współpracuje z Brasserie de la Senne, powiedział agencji Reutera, że w trakcie pandemii liczba dostaw wzrosła i czasami musi prosić o pomoc przyjaciół, żeby rozwieźć wszystkie zamówione piwa. Przed wprowadzeniem ograniczeń dostarczał ok. 40 kartonów miesięcznie, teraz musi rozwieźć tyle w ciągu jednego dnia.