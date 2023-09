Belgia: Cztery szkoły podpalone w proteście przeciw wprowadzeniu obowiązkowej edukacji seksualnej

W nocy z wtorku na środę pojawił się ogień w czterech szkołach podstawowych w Charleroi w centralnej Belgii, informuje portal RTL Info. Prokuratura twierdzi, iż podpalenia są związane z wprowadzoną w szkołach obowiązkową edukacją seksualną.

Jak podaje portal, przybyłe na miejsca służby ratunkowe jednoznacznie stwierdziły, iż doszło do podpalenia, co zostało potwierdzone przez prokuraturę. Jednocześnie strażacy znaleźli na miejscu tabliczki z napisami odnoszącymi się do edukacji seksualnej.

Prokuratura w Charleroi wszczęła śledztwo w sprawie podpaleń i jednoznacznie wskazuje, iż mają one związek z "niezadowoleniem z projektu obowiązkowej edukacji seksualnej".

"To barbarzyństwo. Atakowanie szkół publicznych w ten sposób jest formą terroryzmu" - twierdzi burmistrz Charleroi Paul Magnette.

Jak zauważa portal "The Brussels Times", obowiązkowa edukacja seksualna wprowadzona w Walonii i Brukseli (tzw. EVRAS), którą wszyscy francuskojęzyczni uczniowie będą otrzymywać od początku roku akademickiego, spowodowała burzę w środowiskach religijnych i konserwatywnych.

"Przeciwnicy narzekają, że zbyt wcześnie wprowadzi ona dzieci w pojęcia związane z płcią i tożsamością seksualną. Twierdzą, że omawianie tych tematów ze swoimi dziećmi powinno należeć do rodzin" - czytamy w "TBT"

Andrzej Pawluszek