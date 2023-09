Belgia-Dania: Władze nie są zaniepokojone promieniowaniem elektromagnetycznym telefonu iPhone 12

Władze Belgii i Danii ogłosiły w piątek, że nie są zaniepokojone promieniowaniem elektromagnetycznym telefonu iPhone 12, zwróciły się jednak do jego producenta, firmy Apple, by zmodyfikowała w krajach europejskich oprogramowanie tego aparatu. We wtorek iPhone 12 wycofano ze sprzedaży we Francji.

Belgijski sekretarz stanu ds. cyfryzacji Mathieu Michel poinformował w komunikacie, że regulator rynku nadal prowadzi analizę właściwości telefonu Apple'a, jednak już teraz wyniki tego przeglądu są "uspokajające" i rząd nie widzi potrzeby wycofywania tego aparatu ze sprzedaży w kraju.

Władze Danii oceniły, że poziom promieniowania elektromagnetycznego telefonu iPhone 12 nie jest niepokojący, oświadczyły jednak, że oczekują, iż problem promieniowania zostanie rozwiązany przez unowocześnienie oprogramowania aparatu - relacjonuje Reuters.

We wtorek francuska Krajowa Agencja Częstotliwości (ANFR) wycofała ze sprzedaży iPhone 12 z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości fal elektromagnetycznych emitowanych i pochłanianych przez organizm człowieka.

Francuski minister ds. cyfryzacji i telekomunikacji Jean-Noel Barrot poinformował, że ANFR powiadomiła Apple'a o tymczasowym wycofaniu ze sprzedaży jego produktu, a amerykańska firma musi rozwiązać problem polegający na aktualizacji oprogramowania.

Według ANFR iPhone 12 przekracza o 1,74 W na kilogram (W/kg) ustawową wartość graniczną odpowiadającą energii, jaką może pochłonąć ludzkie ciało, gdy telefon jest trzymany w dłoni.