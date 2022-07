Belgia: „De Standaard”: belgijski deficyt budżetowy będzie rosnąć i osiągnie w 2027 r. 33 mld euro

Deficyt budżetowy Belgii wzrośnie w 2027 roku do prawie 33 mld euro, informuje dziennik “De Standard”. Gazeta dotarła do raportu Komitetu Monitorującego, grupy najwyższych urzędników państwowych, którzy ostrzegają przed rosnącym zadłużeniem państwa.

Dziennikarzom udało się dotrzeć do dokumentu, który stanowi punkt wyjścia do przyszłorocznych rozmów budżetowych belgijskiego rządu. "Liczby nie wyglądają różowo i nie jest to żadnym zaskoczeniem" - ocenia dziennik.

Z raportu wynika, iż tegoroczny deficyt wyniesie 5,1 proc. PKB (28 mld euro), czyli powyżej progu 3 proc., który tradycyjnie stosuje Komisja Europejska do oceny dyscypliny budżetowej państw członkowskich. Wprawdzie przyszły rok ma wyglądać nieco lepiej i deficyt spadnie do 26,1 mld euro (4,6 proc. PKB), jednak będzie o 6 mld euro wyższy niż Belgia obiecała Komisji Europejskiej w swoim programie stabilności.

Jednocześnie urzędnicy prognozują, iż w 2027 r. deficyt ma wynieść aż 33 mld euro. "Prognozy nie uwzględniają skali kryzysu wywołanego rosyjską agresją i związanej z nią wysoką inflacją" - czytamy w "De Standaard", który przypomina także, że przed tak wysokim zadłużeniem państwa przestrzegały już Belgijski Bank Narodowy oraz Federalne Biuro Planowania.

Członkowie Komitetu Monitorującego zwracają uwagę, iż motorem rosnącego zadłużenia będą koszty starzejącego się społeczeństwa, w tym przede wszystkim wydatki na emerytury. W 2023 r. deficyt ubezpieczeń społecznych będzie wynosił 942 mln euro a cztery lata później osiągnie już 7,4 mld euro.

Andrzej Pawluszek