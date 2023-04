Belgia: „De Tijd”: wizyta Zełenskiego w Warszawie to spotkanie najlepszych sąsiadów

Od początku wojny na Ukrainie Warszawa jest czołowym sojusznikiem Kijowa w jego oporze przeciwko Rosjanom - napisał w środę dziennik „De Tijd”. Gazeta nazwała wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie „spotkaniem najlepszych sąsiadów”.

"Polska wraz z krajami bałtyckimi jest w Unii Europejskiej najbardziej zdecydowanym zwolennikiem pomocy Ukrainie w walce z rosyjskim agresorem" - napisał belgijski dziennik. Dodał także, że to wsparcie ma nie tylko charakter werbalny, ale przede wszystkim wymiernej pomocy militarnej.

"Dzięki Polsce na początku 2023 roku przełamano tabu dotyczące dostaw zachodnich czołgów dla Kijowa. Wysyłając ostatnio radzieckie myśliwce do swoich wschodnich sąsiadów, Warszawa wywołała debatę na temat przekazania zachodnich odrzutowców dla ukraińskich sił zbrojnych" - wylicza "De Tijd".

Dziennik przypomina, iż żaden inny kraj nie przyjął tylu ukraińskich uchodźców wojennych, co Polska. "Do tej gościnności przyczyniły się historyczne więzi drugiego i trzeciego co do wielkości państwa słowiańskiego oraz wspólna niechęć do ekspansjonizmu Putina" - zauważa gazeta.

Andrzej Pawluszek