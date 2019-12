Belgia: Do 20 grudnia nowi mediatorzy mają czas na próbę stworzenia nowego rządu

Do 20 grudnia powołani przez króla Belgów Filipa I nowi mediatorzy, Goerges-Louis Bouchez i Joachim Coens, mają czas na próbą stworzenia koalicji, która wyłoniłaby nowy rząd – informuje w środę belgijska prasa.

Król powołał nowych mediatorów we wtorek wieczorem. Bouchez jest członkiem Ruchu Reformatorskiego, a Coens - CD&V. Ich misją jest stworzenie koalicji, która mogłaby wyłonić nowy belgijski rząd.

"Le Soir" w środę zadaje pytanie, czy znajdzie się w nim największa partia niderlandzkojęzycznej części Belgii - Nowy Sojusz Flamandzki.

"Teraz jest dwóch mediatorów, którzy sprawdzą, czy N-VA jest zainteresowana wejściem do rządu" - pisze z kolei w środę "De Morgen". W podobnym duchu informują dziennikarze "De Standaard", wskazując, że za kilka dni powinno być jasnym, czy w nowym rządzie znajdzie się Nowy Sojusz Flamandzki.

Media informują też, że fakt, że obaj politycy mają niewielkie doświadczenie jako nowi przewodniczący swoich partii, nie przeszkadza królowi. W opinii dziennikarzy, Filip I świadomie wybiera duet bez zbyt dużego zaplecza politycznego, które mogłoby powodować napięcia w rozmowach.

Politycy mają 10 dni na znalezienie kompromisu między partiami - do 20 grudnia. Taką decyzję podjął król. Tego dnia mają zdać mu raport ze swoich prac.

"Nie zaczynamy od zera" - powiedział Bouchez VRT. "Możemy polegać na pracy poprzednich mediatorów. (…) Naszym celem jest znalezienie rozwiązań" - dodał.

Socjalistyczny polityk Paul Magnette poprosił w poniedziałek króla Belgów o zwolnienie go z funkcji mediatora. Tę funkcje powierzył mu Filip I po to, aby spróbował znaleźć porozumienie między partiami, by stworzyć nowy rząd federalny.

Przed sześcioma miesiącami Belgowie zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Od tego czasu Belgia tkwi w politycznym ślepym zaułku, a politycy nadal bezskutecznie próbują utworzyć koalicję, która mogłaby wyłonić nowy rząd.

Podział administracyjno-językowy Belgii praktycznie uniemożliwia wyłonienie zdecydowanego zwycięzcy w wyborach krajowych. O ile we flamandzkojęzycznej Flandrii dużą popularnością cieszą się partie prawicowe, o tyle we francuskojęzycznej Walonii silni są socjaliści.

Z Brukseli Łukasz Osiński