Belgia: Dzieci z greckich obozów dla migrantów rozpoczynają nowe życie we Flandrii

Grupa 18 małoletnich imigrantów, która przedostała się do UE bez opieki i trafiła do greckich obozów dla uchodźców rozpoczęła w tym tygodniu nowe życie we Flandrii - donosi w poniedziałek belgijski "The Bulletin".

Dzieci trafiły do Brugii, Gandawy i Leuven. Miasta zadeklarowały, że są gotowe przyjąć ich więcej, jeśli rząd federalny bardziej zaangażuje się w pomoc dla nieletnich uchodźców.

Belgia była jednym z 11 krajów Unii Europejskiej, które odpowiedziały na marcowy apel o znalezienie domów dla około 1,6 tys. dzieci mieszkających w greckich obozach i pozbawionych opieki rodziców czy innych dorosłych.

Grupa, która przybyła w tym tygodniu, składa się z 17 chłopców i jednej dziewczynki. Najmłodszy ma dziewięć lat, a najstarszy właśnie skończył 18 lat. Pochodzą z Afganistanu, Syrii, Iranu, Somalii i Gwinei. Wszyscy przed wyjazdem do Belgii mieli negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i przeszli badania lekarskie po przyjeździe.

Nowi imigranci najpierw spędzą dwa do czterech tygodni w ośrodku dla nieletnich bez opieki, gdzie poddani będą obserwacji. Następnie trafią do ośrodków prowadzonych przez rząd federalny, Czerwony Krzyż lub jedną ze wspólnot flamandzkich. Podczas tego procesu rozpatrywane będą również ich wnioski o azyl.

Plan znalezienia nowych domów dla migrantów dzieci bez opieki jest wspierany przez koalicję flamandzkich miast i gmin, w skład której wchodzą obecnie Brugia, Gandawa, Halle, Leuven, Lichtervelde i Veurne.

W ostatnich miesiącach pod hasłem #ikbensolidair (w solidarności) prowadzona była kampania mająca na celu zwiększenie wsparcia dla migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji i przybywających do Belgii.

"Uważamy, że to bardzo pozytywna rzecz, że Belgia sprowadza te osiemnaścioro dzieci" - powiedział rzecznik kampanii Eef Heylighen. "To piękny wyraz europejskiej solidarności, ale Belgia może zdecydowanie więcej" - dodał.

Z Brukseli Łukasz Osiński