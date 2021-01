Belgia: Eksperci chcą większych ograniczeń w podróżach zagranicznych z powodu Covid-19

W związku z rosnącym zaniepokojeniem brytyjską odmianą koronawirusa eksperci w Belgii apelują do władz o nałożenie większych ograniczeń na podróże zagraniczne. Źródła telewizji VRT podają, że decyzja o dodatkowych środkach zostanie ogłoszona w najbliższych dniach.

Jak informuje VRT, kwestia jak uchronić się przed bardziej zaraźliwymi odmianami koronawirusa stała się przedmiotem zainteresowania belgijskich polityków po wykryciu wariantu brytyjskiego w prowincjach Flandria Zachodnia i Antwerpia.

Eksperci wzywają władze, aby zdecydowanie zniechęciły Belgów do podróży zagranicznych, a nawet ich zakazały. Specjalista od biostatystyki Geert Molenberghs uważa, że osoby powracające do Belgii, które przebywały za granicą krócej niż 48 godzin, również powinny zostać poddane kwarantannie. Obecnie muszą to zrobić tylko ci, którzy spędzili więcej niż 48 godzin w kraju czerwonej strefy.

Jedną z opcji są kwarantanna i obowiązkowe testy dla wszystkich osób, które spędziły ponad 16 godzin poza Belgią w kraju czerwonej strefy. Zaproponował to w niedzielę wicepremier Vincent Van Quickenborne. Uważa on, że zniechęciłoby to ludzi do niepotrzebnego spędzania nocy za granicą.

Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, a władze federalne nadal rozmawiają z samorządami na temat surowszego egzekwowania przepisów dotyczących kwarantanny.

Z Brukseli Łukasz Osiński