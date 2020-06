Belgia: EUobserver: UE ma przed sobą co najmniej trzy lata z Kaczyńskim

"Polska po niedzielnych wyborach zmierza do tego, by przez co najmniej trzy kolejne lata znajdować się pod pełną kontrolą coraz bardziej nieeuropejskiej partii Prawo i Sprawiedliwość" - pisze w poniedziałek brukselski portal EUobserver.

Zdaniem autora tekstu Andrew Rettmana to najbardziej prawdopodobny rezultat po tym, jak obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda, określony w tekście jako "lojalista PiS", wygrał pierwszą turę wyborów.

EUobserver zauważa, że jego największy rywal - centroprawicowy kandydat Rafał Trzaskowski - otrzymał 30 proc. poparcia.

Przytaczając słowa Dudy z wieczoru wyborczego, że poszanowanie dla polskiej rodziny powinno zajmować pierwsze miejsce w polityce, autor artykułu "EU facing three more years of Kaczyński-ism" ocenił, że jego kampania była homofobiczna.

Inny brukselski portal Politico pisze, że obecny prezydent Polski z łatwością wygrał pierwszą turę wyborów, "ale to nie znaczy, że na pewno pozostanie na swoim stanowisku po drugiej turze 12 lipca".

Ewentualny ponowny wybór Dudy to - zdaniem Politico - gwarancja, że PiS będzie kontynuować politykę, która spowodowała lata konfliktów z instytucjami UE w sprawie stanu demokracji i zmian w systemie sądownictwa. "Trzaskowski obiecuje, że jeśli zostanie wybrany, zawetuje wszelkie nieliberalne zmiany. Partia rządząca nie ma zaś (tylu) głosów w parlamencie, by uchylić prezydenckie weto" - przypomina autorka materiału Zofia Wanat.

Politico przewiduje zaciętą walkę i bardzo niewielką różnicę w wynikach kandydatów w drugiej turze. Portal uważa, że Duda będzie chciał wyjść poza twardy elektorat PiS - "ludzi, których zmobilizował obietnicami bliskiej współpracy z rządem, więzami z Kościołem katolickim i zaciętymi atakami na +ideologię LGBT+".

Z kolei Trzaskowski - wskazuje Wanat - będzie musiał zebrać szeroką koalicję przeciwników PiS - zwłaszcza poprzez przyciągnięcie do siebie zwolenników politycznego debiutanta, Szymona Hołowni.

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 87,16 proc. obwodów głosowania. Wynika z nich, że w II turze wyborów zmierzą się Duda i Trzaskowski; według danych PKW urzędujący szef państwa ma 45,24 proc. głosów (7 246 743 głosy), a Trzaskowski 28,92 proc. (4 632 734). Trzeci jest Szymon Hołownia z 13,69 proc. głosów (2 192 185).

Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów komisji obwodowych, uzyskali: Krzysztof Bosak - 6,79 proc. głosów (1 086 905), Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,46 proc. (393 526), Robert Biedroń - 2,12 proc. (340 147).

Pozostali kandydaci mają poniżej 0,3 proc. głosów.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka